Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские судыРБК 02:01
Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как следует из этих документов, ущерб банка по этим делам — около 50 млн руб. Итальянская поддержка Intesa Sanpaolo — один из европейских банков, не испугавшихся западных санкций против России.РБК02:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Алсу передала свой выигрыш в «Голос. Дети» фонду
Обновлено в 11:33
Футбол
Рамос отреагировал на смерть Рейеса
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил соболезнования по поводу гибели бывшего игрока "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Певица Алена Свиридова показала фото без макияжа
Известная российская певица Алена Свиридова поделилась с подписчиками фотографией без макияжа.
Обновлено в 08:15
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Указ подписан Зеленским и датирован 1 июня. 19 мая бывший украинский президент Пётр Порошенко уволил Кулебу с поста детского омбудсмена.
Обновлено в 10:14
Теннис
Блинкова проиграла Киз в третьем круге «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард»
Министерство обороны РФ совместно с правительством Москвы и области создаст круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в парке "Патриот" до конца 2019 года.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Авто
В России с 1 июня вступают в силу новые правила тюнинга автомобилей
Новые правила автомобильного тюнинга вступают в силу в России с 1 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
Обновлено в 09:04
Происшествия
Стало известно о личности стрелка из Вирджинии
Обновлено в 11:32
Космос
Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года
Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28
Экономика
Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП
Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.
Обновлено вчера в 17:01
Спорт
«Тюмень» впервые стала чемпионом России по мини-футболу
Клуб «Тюмень» одержал победу над московским КПРФ и впервые в своей истории стал чемпионом России по мини-футболу.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане
На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Задержана мать младенцев, которая оставила их в хостеле в Котельниках
Сотрудники полиции задержали мать двух годовалых детей, которая оставила их в хостеле Котельников и скрылась.
Обновлено в 11:31
Футбол
Гаттузо может возглавить «Лацио»
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио». Римский клуб вступил в переговоры с 41-летним специалистом.
Обновлено в 10:11
Космос
Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch
Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
Обновлено в 05:33
Политика
МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому госпереворотом
Вице-премьер Павел Розенко обратился к "новым русским" во власти Украины с требованием не отменять закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети
Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей.
Обновлено в 09:12
Гаджеты
Apple решила отказаться от iTunes
Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено вчера в 11:14
Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
Обновлено вчера в 11:22