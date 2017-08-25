Экономика

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские судыРБК 02:01

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
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с чего всё началось

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Как следует из этих документов, ущерб банка по этим делам — около 50 млн руб. Итальянская поддержка Intesa Sanpaolo — один из европейских банков, не испугавшихся западных санкций против России.
РБК02:01

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