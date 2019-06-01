Экономика

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские судыРБК 02:01

Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.
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с чего всё началось

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
РБК02:01

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Иностранцы снова пожаловались на российские суды

Lenta.ru09:24

Банк Intesa пожаловался силовикам на краснодарские суды

BFM.ru03:40

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Дождь06:54

Итальянский банк вслед за автоконцернами пожаловался на краснодарские суды

Полит.ру03:34

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

РБК02:01

Итальянский банк пожаловался на предвзятость и необъективность краснодарских судов

Новая газета08:49
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Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

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Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 22

Число пострадавших после взрывов на заводе НИИ «Кристалл» в Дзержинске, по предварительным данным, увеличилось до 22 человек.
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Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве

Обновлено в 08:49
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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
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Политика

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Обновлено вчера в 10:48
Общество

Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей

Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
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В Судане военные открыли огонь по протестующим

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Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем

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Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек

В результате погибли по меньшей мере 12 человек, ещё четверо госпитализированы.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 09:09
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В Каменске-Уральском двое детей отравились растворителем

В Каменске-Уральском двое детей в детском саду № 9 отравились растворителем.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Тахтамукайском районе Адыгеи, загорелись один вагон и грузовик, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 09:28
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
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Здоровье

Более 8 тыс. детей родились в республиканском перинатальном центре в Дагестане с 2017 года

Более 8 тыс. детей появились на свет в республиканском перинатальном центре Дагестана с момента его открытия летом 2017 года, сообщил ТАСС в субботу руководитель медучреждения Низам Османов.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

Министерство обороны РФ совместно с правительством Москвы и области создаст круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в парке "Патриот" до конца 2019 года.
Обновлено в 08:29
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В Ленинградской области съехал в кювет автобус, ехавший в Новгород

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Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
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Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о неудачном шопинге

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Политика

Китай ввел ответные пошлины в отношении американских товаров

КНР приняла решение ввести пошлины на товары из США, в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
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Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-губернатора Ивановской области

Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 09:16
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Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
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Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
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В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
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В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
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Происшествия

Власти Москвы отреагировали на жалобы о произволе силовиков на хип-хоп фестивале в Лужниках

«Говорит Москва» обратилась в мэрию Москвы с просьбой оценить действия сотрудников силовых ведомств и жалобы участников фестиваля на неправомерные действия.
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Происшествия

В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода

Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16
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