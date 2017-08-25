Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские судыРБК 02:01
Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
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с чего всё началось
Как следует из этих документов, ущерб банка по этим делам — около 50 млн руб. Итальянская поддержка Intesa Sanpaolo — один из европейских банков, не испугавшихся западных санкций против России.РБК02:01
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В России отменили внутрисетевой роуминг
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ЛНР зафиксировала украинские ЗРК у линии соприкосновения в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявляет, что украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" у линии соприкосновения в Донбассе.
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Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение об уровне чемпионата России и отметил, что пока не спешит принимать решение относительно своего будущего.
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