Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские судыРБК 02:01

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.

с чего всё началось

Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Происшествия Экс-глава Ивановской области задержан по делу о коррупции Следственный комитет задержал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова в связи с уголовным делом о коррупции.

Кино В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ В Чечне отреагировали на показанный в России фильм "Рокетмен", в котором была показана жизнь британского певца Элтона Джона.

Культура Картину выходца из России продали на торгах во Франции за €390 тысяч Во Франции на аукционе в коммуне Довиль продали картину Gris, vert bleu («Серое, сине-зеленое») французского художника русского происхождения Сержа Полякова за 390 тысяч евро.

Происшествия В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей.

Происшествия Двое турецких военных погибли в перестрелке на границе с Ираном Двое военнослужащих ВС Турции погибли и пятеро получили ранения в ходе перестрелки в провинции Ыгдыр на границе с Ираном.

Происшествия Названа сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал сумму компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево, передает ТАСС.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Космос Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.

Шоу-бизнес «Медовый месяц продолжается:» Потап и Настя Каменских возвращаются к концертам Свадебное путешествие быстро завершилось и творческому дуэту пора возвращаться к работе, на днях у каждого состоится несколько концертов.

Общество В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Авто Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4 Судя по опубликованным снимкам, в четырехдверном исполнении внедорожник получил бы на передний бампер дополнительную светотехнику.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.

Политика Пушков рассказал, при каком условии Зеленскому объявят импичмент Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внутриполитическую борьбу президента Украины Владимира Зеленского с оппонентами.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опубликовал смешное архивное видео с маленьким сыном Сергей Лазарев в Международный день защиты детей решил сделать подарок поклонникам и опубликовал архивное видео с сыном Никитой.

Политика Вице-премьер Украины пригрозил новым властям переворотом Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил переворотом в случае отмены закона «О функционировании украинского языка», обязывающего употреблять госязык во всех сферах жизни.

Гаджеты Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.

Наука Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.

Футбол Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Авто Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.