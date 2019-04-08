Недвижимость

Банк «Дом.рф» начинает выдавать семейную ипотеку по новым правиламБН.ру 08:45

Напомним, согласно решению правительства РФ действие льготной ставки по ипотеке в 6% годовых для семей с двумя и более детьми теперь распространяется на весь период кредитования. Первые кредиты с такими условиями банк «Дом.рф» выдаст в середине апреля.
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Банк ДОМ.РФ начнет выдачу ипотеки под 6% на весь срок действия кредита

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Банк ДОМ.РФ начал принимать заявки на «Семейную ипотеку» под 6% на весь срок кредита

ТАСС06:45

Семьи с детьми смогут взять ипотеку в Хабаровском крае под 5% годовых

Губерния01:27

Банк ДОМ.РФ начал прием заявок на «Семейную ипотеку» по новым условиям

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Люди ДВ01:08

Банк «Дом.РФ» начнет выдавать семейную ипотеку по новым правилам в апреле

РИА Новости06:03

Многодетные семьи в Хабаровском крае смогут оформить льготную ипотеку под 5 % годовых

PROkhab.ruвчера в 22:25
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