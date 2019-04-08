Недвижимость

Банк «Дом.рф» начинает выдавать семейную ипотеку по новым правиламБН.ру 08:45

Напомним, согласно решению правительства РФ действие льготной ставки по ипотеке в 6% годовых для семей с двумя и более детьми теперь распространяется на весь период кредитования. Первые кредиты с такими условиями банк «Дом.рф» выдаст в середине апреля.
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Льготная ставка по ипотеке для семей с детьми будет действовать в течение всего срока кредита

Гарант02:42

Банк «Дом.РФ» начнет выдавать семейную ипотеку по новым правилам в апреле

РИА Новости06:03

Банк ДОМ.РФ начал прием заявок на «Семейную ипотеку» по новым условиям

Интерфакс05:23

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EastRussiaвчера в 20:00

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PROkhab.ruвчера в 22:25

Правительство увеличило срок действия льготной семейной ипотеки на весь период кредита

РИА Дагестанвчера в 10:05
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
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