Недвижимость
Банк «Дом.рф» начинает выдавать семейную ипотеку по новым правиламБН.ру 08:45
Напомним, согласно решению правительства РФ действие льготной ставки по ипотеке в 6% годовых для семей с двумя и более детьми теперь распространяется на весь период кредитования. Первые кредиты с такими условиями банк «Дом.рф» выдаст в середине апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Многодетные семьи в Хабаровском крае смогут оформить льготную ипотеку под 5 % годовых
PROkhab.ruвчера в 22:25
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Общество
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Политика
Иран признал армию США террористической организацией
Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
Обновлено в 12:42
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Макгрегор подрался в ирландском баре
Обновлено в 14:01
Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.
Обновлено в 01:16
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Политика
В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля
Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 11:54
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Политика
Муждабаев, Скабеева и Киселев возглавили «Рейтинг травли»
Обновлено в 08:26
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика
Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Политика
Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.
Обновлено в 11:06
Политика
Трамп приказал уволить главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп приказал уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 13:59
Политика
Медведев сменил руководителя Роструда
Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Происшествия
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО
Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note 10 будет представлена 4 моделями
По факту окажется две модели, но с разными возможностями.
Обновлено в 13:41
Кино
Актер из «Игры престолов» Кит Харингтон исполнил стриптиз на каблуках
В эфире американского шоу Saturday Night Live появился актер Кит Харингтон, исполнитель роли Джонса Сноу в «Игре престолов».
Обновлено в 13:52