Недвижимость

Банк «Дом.рф» начинает выдавать семейную ипотеку по новым правиламБН.ру 08:45

Напомним, согласно решению правительства РФ действие льготной ставки по ипотеке в 6% годовых для семей с двумя и более детьми теперь распространяется на весь период кредитования. Первые кредиты с такими условиями банк «Дом.рф» выдаст в середине апреля.
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