Банк «Дом.рф» начинает выдавать семейную ипотеку по новым правиламБН.ру 08:45

Напомним, согласно решению правительства РФ действие льготной ставки по ипотеке в 6% годовых для семей с двумя и более детьми теперь распространяется на весь период кредитования. Первые кредиты с такими условиями банк «Дом.рф» выдаст в середине апреля.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Общество Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.

Политика Иран признал армию США террористической организацией Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.

Экономика ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.

Политика Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.

Футбол Головин: «Чалов точно собирается в Европу» Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.

Происшествия Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent превысила $70 за баррель Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне стали выше на 0,44%, достигнув $70,65 за баррель.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Политика Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.

Политика В штабе Порошенко подтвердили его дебаты с Зеленским 19 апреля Президент Украины Петр Порошенко придет на дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским 19 апреля.

Экономика Автомобилистов обяжут платить два новых налога Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Политика Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.

Политика Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.

Политика Трамп приказал уволить главу Секретной службы США Президент США Дональд Трамп приказал уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Политика Медведев сменил руководителя Роструда Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.

Политика Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.

Происшествия ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.

Музыка YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс» Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".

Армия и оружие Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.