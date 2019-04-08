Недвижимость
Банк «Дом.рф» начинает выдавать семейную ипотеку по новым правиламБН.ру вчера в 08:45
Напомним, согласно решению правительства РФ действие льготной ставки по ипотеке в 6% годовых для семей с двумя и более детьми теперь распространяется на весь период кредитования. Первые кредиты с такими условиями банк «Дом.рф» выдаст в середине апреля.
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Банк ДОМ.РФ начнет выдачу ипотеки под 6% на весь срок действия кредита
Российская газетавчера в 07:21
Банк ДОМ.РФ объявил срок начала выдачи семейной ипотеки по новым правилам
Недвижимость.RUвчера в 08:53
Льготную ставку по ипотеке для семей с детьми распространили на весь срок кредита
Газета Кемерова05 апреля в 17:28
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