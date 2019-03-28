Недвижимость

Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся домаРИА Новости 02:51

Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
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Стала возможна ипотека на строящийся дом с земельным участком без залога

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РИА Новости02:51

Дом.РФ запускает программу ипотеки на покупку готового или строящегося дома

Банки Сегодня04:32
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