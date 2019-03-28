Недвижимость
Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся домаРИА Новости 02:51
Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
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Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Обновлено в 06:45
Политика
Трамп раскритиковал Мексику из-за нелегалов
Американский глава Дональд Трамп в четверг сообщил о том, что руководство Мексики не принимает необходимых мер для борьбы с потоком нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты.
Обновлено в 07:14
Экономика
Для МФО и коллекторов разработали стандарт взыскания долгов
Саморегулируемая организация (СРО) «Мир» разработала для своих МФО проект стандарта по работе с задолженностями, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 06:26
Происшествия
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
Обновлено в 02:41
Космос
METI: возможно, Земля является галактическим зоопарком
Сотрудники научно-исследовательской организации Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI) предположили, что Земля – это галактический зоопарк.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
Пато подписал контракт с «Сан-Паулу»
Сообщается, что контракт с 29-летним футболистом подписан до лета 2022 года.
Обновлено в 03:00
Политика
Президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву 18 апреля и посетит церемонию открытия отреставрированного исторического здания посольства, сообщила пресс-служба главы республики.
Обновлено в 06:52
Спорт
Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
Биатлонист Матвей Елисеев из Москвы занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России. Соревнования проходят в Тюмени.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Примечательно, что в прошлом году на Премию АПКиТ Александр Цекало пришел в компании своей третьей жены Виктории Галушки.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии
Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В сентябре 2012 года Минздрав издал приказ №207н «Об утверждении оснований, порядка и сроков предоставления пациенту либо его законному представителю медицинских документов (их копий) и выписок из них», однако в декабре того же года регламент был возвращен из Министерства юстиции без государственной регистрации.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы
С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 07:18
Политика
МИД назвал сроки пребывания российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты, которые прибыли в Венесуэлу, занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом.
Обновлено в 07:26
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Футбол
Почему «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
"Манчестер Юнайтед" рад объявить, что исполняющий обязанности наставника команды и бывший нападающий манкунианцев Сульшер стал главным тренером клуба, подписав контракт на три года, - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:18
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Гаджеты
«Роскачество» опубликовало рейтинг лучших смартфонов
"Роскачество" совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) составило рейтинг лучших по потребительским качествам смартфонов.
Обновлено в 04:51
Здоровье
Выросших в деревне детей признали менее восприимчивыми к болезням
Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии.
Обновлено в 04:31
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Футбол
ПСЖ планирует удержать Мбаппе рекордной зарплатой
Французский ФК «Пари Сен-Жермен» постарается удержать нападающего Килиана Мбаппе в команде зарплатой свыше €40 млн в год.
Обновлено в 05:16