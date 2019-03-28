Недвижимость

Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся домаРИА Новости 02:51

Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
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Банк ДОМ.РФ предложил рынку реальную альтернативу «деревянной ипотеке»

Единый реестр застройщиков11:08

Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся дома

РИА Новости02:51

Банк «Дом.рф» запускает ипотеку на покупку домов с землей

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Стала возможна ипотека на строящийся дом с земельным участком без залога

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Дом.РФ запускает программу ипотеки на покупку готового или строящегося дома

Банки Сегодня04:32

Банк «ДОМ.РФ» объявил условия своей ипотеки на загородные дома

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Баркер получит бонус после вывода компаний Дерипаски из-под санкций

Независимый председатель совета директоров En+ Group Олега Дерипаски лорд Грегори Баркер получит бонус после того, как благодаря его плану с компании Дерипаски сняли американские санкции, сообщил сам Баркер газете Financial Times.
Обновлено в 10:10
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Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В

Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
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Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой

Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 13:35
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Политика

Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля

Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Общество

Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии

Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 10:57
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Политика

В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов

25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Пенсионном фонде Дагестана сообщили об обысках

В головном офисе и в нескольких отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) в Дагестане прошли обыски.
Обновлено в 11:57
Политика

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Происшествия

В «Роснефти» прокомментировали дело Ишаева

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании.
Обновлено в 09:36
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Общество

Силовики взялись за VPN-сервисы в России

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Спорт

Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014

Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Генпрокуратура заявила о росте числа коррупционных преступлений

В январе—феврале этого года количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 10:26
Общество

Предложены три варианта въездных ворот в Крым

Архитекторы представили три варианта сооружения въездных ворот в Крым на восточной части полуострова, в месте примыкания Керченского пролива, сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.
Обновлено в 07:52
Баскетбол

«Надежда» вышла в финал женского Еврокубка, повторно обыграв «Скио»

Оренбургская «Надежда» обыграла итальянский «Скио» во втором полуфинальном матче Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 67:62.
Обновлено в 11:46
Наука

Ученые впервые создали простейшую фотосинтезирующую клетку

Обновлено 26 марта в 08:28
Происшествия

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Технологии

«ВКонтакте» прорабатывает вопрос создания собственной криптовалюты

Социальная сеть «ВКонтакте» прорабатывает вопрос создания собственной криптовалюты, но финальное решение о ее запуске пока не принято, сообщил RNS источник, знакомый с планами компании.
Обновлено в 09:48
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили за полчаса

Первую партию Redmi Note 7 в России раскупили за 27 минут, сообщает Xiaomi. Партия составляла 15 200 копий.
Обновлено в 05:54
Экономика

ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу

В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Культура

Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова

Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок

Обновлено в 11:46
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Обновлено в 09:21
Происшествия

Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками

Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками. Конфликт возник поздно вечером, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала украшения на 3,2 млн рублей

Известная телеведущая Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях фотографии своих украшений.
Обновлено в 07:40
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