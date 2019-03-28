Недвижимость
Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся домаРИА Новости 02:51
Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
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Банк ДОМ.РФ предложил рынку реальную альтернативу «деревянной ипотеке»
Единый реестр застройщиков11:08
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Экономика
Баркер получит бонус после вывода компаний Дерипаски из-под санкций
Независимый председатель совета директоров En+ Group Олега Дерипаски лорд Грегори Баркер получит бонус после того, как благодаря его плану с компании Дерипаски сняли американские санкции, сообщил сам Баркер газете Financial Times.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой
Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 13:35
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Общество
Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии
Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 10:57
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Политика
В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов
25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Пенсионном фонде Дагестана сообщили об обысках
В головном офисе и в нескольких отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) в Дагестане прошли обыски.
Обновлено в 11:57
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин
Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Происшествия
В «Роснефти» прокомментировали дело Ишаева
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании.
Обновлено в 09:36
Общество
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Спорт
Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014
Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Генпрокуратура заявила о росте числа коррупционных преступлений
В январе—феврале этого года количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 10:26
Общество
Предложены три варианта въездных ворот в Крым
Архитекторы представили три варианта сооружения въездных ворот в Крым на восточной части полуострова, в месте примыкания Керченского пролива, сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.
Обновлено в 07:52
Баскетбол
«Надежда» вышла в финал женского Еврокубка, повторно обыграв «Скио»
Оренбургская «Надежда» обыграла итальянский «Скио» во втором полуфинальном матче Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 67:62.
Обновлено в 11:46
Наука
Ученые впервые создали простейшую фотосинтезирующую клетку
Обновлено 26 марта в 08:28
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Технологии
«ВКонтакте» прорабатывает вопрос создания собственной криптовалюты
Социальная сеть «ВКонтакте» прорабатывает вопрос создания собственной криптовалюты, но финальное решение о ее запуске пока не принято, сообщил RNS источник, знакомый с планами компании.
Обновлено в 09:48
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили за полчаса
Первую партию Redmi Note 7 в России раскупили за 27 минут, сообщает Xiaomi. Партия составляла 15 200 копий.
Обновлено в 05:54
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено вчера в 12:29
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Происшествия
Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками
Преподаватели техникума в Екатеринбурге подрались с учениками. Конфликт возник поздно вечером, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала украшения на 3,2 млн рублей
Известная телеведущая Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях фотографии своих украшений.
Обновлено в 07:40