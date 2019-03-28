Недвижимость
Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся домаРИА Новости 02:51
Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Общество
«Росконтроль» не нашел идеального топленого масла
Проверено топленое масло марок President, «Молградъ»,«Починки», «ВкусВилл», «Избенка» (два последних сделаны одним и тем же производителем для торговой сети «ВкусВилл»).
Обновлено в 05:42
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
В Балахне четверо рыбаков провалились под лед на Волге
В Балахнинском районе четверо рыбаков провалились под лед на Волге. В настоящее время спасатели ведут поиск.
Обновлено в 03:31
Происшествия
На Ямале самолет не смог приземлиться из-за уборки снега
Самолет, летевший из Тюмени, не смог с перового раза приземлиться в аэропорту Нового Уренгоя из-за заснеженной взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 06:15
Авто
Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4
Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр» вошла в Чёрное море
Дизель-электрическая подлодка ВМФ РФ "Великий Новгород" с ракетами «Калибр» прошла Босфор и вошла в Чёрное море.
Обновлено в 02:41
Хоккей
Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на 2 года
Вратарь Якуб Коварж подписал новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение с 30-летним голкипером рассчитано на на два года.
Обновлено в 06:13
Культура
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Общество
В Якутии запретили мигрантам работать
Обновлено в 05:29
Происшествия
Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане
Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
В Сеть попал снимок располневшей Анны Семенович
Поклонники телеведущей и певицы Анны Семенович прислали журналистам снимок звезды, где она сама на себя не похожа.
Обновлено в 03:55
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Гуаидо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
Израильский удар по Алеппо попал на видео
В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.
Обновлено в 05:42
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Старейший полицейский Великобритании поймал молодого преступника в ходе погони
В Великобритании старейший полицейский устроил погоню за 29-летним правонарушителем.
Обновлено вчера в 21:36
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане
В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова
Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
Технологии
Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
В Черном море началась стрельба
Помимо стрельб, служащие оперативно-боевых подразделений проведут десантирование без парашюта на корабль условного противника и его абордаж.
Обновлено вчера в 07:37
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32