Недвижимость

Банк «Дом.РФ» снизит базовые ставки по ипотекеDomostroyDon 14:07

Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации. Впервые в этом году ключевая ставка была снижена Банком России в июне — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%

Банки.ру12:47

РБК: «Банк ДОМ.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

ТАСС03:11

Банк ДОМ.РФ опустил ставки по ипотеке ниже 10 процентов

Российская газета05:44

Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Коммерсантъ03:46

«Дом.РФ» первым из топ-10 ипотечных банков опустит ставки ниже 10%

BFM.ru07:35

«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

РБК01:32

Эксперт ПСБ рассказал, как взять «умную» ипотеку в Томске

РИА Томск07 июля в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Общество

Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян

Обновлено в 12:17
ЖКХ

Власти Петербурга объяснили причину «потопа» на севере города

Подтопление Парашютной улицы на севере Петербурга в результате сильного ливня 9 июля произошло из-за недостаточной пропускной способности труб ливневой канализации, проложенных еще в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 10:55
Политика

Путин призвал отказаться от санкций против Грузии

Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено в 10:17
Футбол

Глушаков написал заявление на бывшую жену

Полузащитник Ахмата Денис Глушаков написал заявление в Следственный комитет на свою бывшую жену Дарью, сообщает Super.ru.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Происшествия

ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Политика

Путин в Екатеринбурге заговорил о мракобесии

Президент России Владимир Путин, выступая 9 июля на пленарном заседании саммита GMIS в Екатеринбурге, рассказал о мракобесах.
Обновлено в 09:41
Политика

В России завершили расследование дела украинских моряков

Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку

Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Политика

МИД Эстонии назвал провокацией салют в годовщину освобождения Таллина

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Facebook заявил, что проведение в России салюта в память 75-летия освобождения Таллина от немецких войск является «провокационным шагом».
Обновлено в 14:01
Политика

Акция у парламента в Тбилиси продолжается 20-й день

Обновлено в 13:22
Происшествия

Российская гандболистка погибла в Польше

Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске

Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Политика

Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны

Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Тетя-садистка изувеченной в Ингушетии девочки нападала с ножом на мужа

Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.
Обновлено в 12:55
Общество

Ливень с градом обрушился на Воронеж

Ливень с градом обрушился на Воронеж днем во вторник, 9 июля. Соцсети заполонили снимки последствий непогоды.
Обновлено в 08:45
Авто

Названы самые популярные автомобили со средней ценой 2 млн рублей

Обновлено в 02:28
Авто

Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в РФ

Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе

Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке

Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Политика

Путин напомнил Грузии об оккупации Абхазии и геноциде осетин

Президент России Владимир Путин призвал политиков, которые раскачивают ситуацию в Грузии и ведут к обострению отношений с Россией, вспомнить историю, а также дал совет, как наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Теннис

Определилась последняя полуфиналистка Уимблдона

Последней полуфиналисткой стала чешка Барбора Стрыцова.
Обновлено в 13:12
Авто

Новый Volkswagen Golf получит версию GTI

Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожар

По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.
Обновлено в 13:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное