Недвижимость
Банк «Дом.РФ» снизит базовые ставки по ипотекеDomostroyDon 14:07
Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации. Впервые в этом году ключевая ставка была снижена Банком России в июне — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.
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