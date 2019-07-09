Для зарплатных клиентов «Дома.РФ» ставка может быть еще ниже: 9,5% — для новостроек, 9,6% — для вторичного жилья. Кроме того, с 6% до 5,2% будет снижена ставка по ипотеке для семей с детьми.

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