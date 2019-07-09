Недвижимость
Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%Коммерсантъ 03:46
Для зарплатных клиентов «Дома.РФ» ставка может быть еще ниже: 9,5% — для новостроек, 9,6% — для вторичного жилья. Кроме того, с 6% до 5,2% будет снижена ставка по ипотеке для семей с детьми.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Футбол
Сегодня презентуют новый трофей и медали РПЛ
Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин объявил, что сегодня вечером (9 июля) будут представлены новый трофей РПЛ и медали за чемпионство.
Обновлено в 07:18
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
Экономика
ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»
Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Политика
Толстой рассказал об угрозе нападения на делегацию РФ в ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил о возможности физического нападения на российскую делегацию на недавней сессии ПАСЕ.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады
Женская сборная России по волейболу победила команду Чехии в четвертьфинале турнира на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
ЖКХ
Дополнительные бригады петербургского водоканала устраняют потоп
Обновлено в 06:36
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 03:37
Авто
Hyundai анонсировала новую модель для Европы
Компания Hyundai анонсировала премьеру новой модели, которая будет претендовать на лидерство в своём классе.
Обновлено в 07:12
Политика
Президент Грузии обратилась к властям России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге призвала власти России не поддаваться на провокации грузинских радикалов, сообщает «Грузия.информ».
Обновлено в 08:09
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области
Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.
Обновлено в 02:44
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка для жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо учитывать мнение жителей Донбасса по языковому вопросу.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес
У Оскара Кучеры родился пятый ребенок
Жена Кучеры — Юлия и ребенок чувствуют себя отлично. Пополнение в семье Оскара произошло в клинике Майами.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Политика
Лавров оценил ситуацию с иранской ядерной программой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с выполнением Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 07:20
Авто
В России стартовали продажи Renault Dokker Stepway
Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками
В головном офисе алкогольной сети "Красное и Белое" проходят обыски.
Обновлено в 07:20
Футбол
Грабители ворвались в дом Старриджа и украли собаку
Обновлено в 07:19
Экономика
В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области арестовали более 92 тысяч литров пива на сумму почти 14 миллионов рублей.
Обновлено в 05:02
Экономика
Предприниматели могут не получить налоговый вычет за онлайн-кассы
Представители Федеральной налоговой службы напомнили предпринимателям на ЕНВД и ПСН о том, что для получения вычета за покупку ККТ им нужно было зарегистрировать кассу до 1 июля этого года.
Обновлено в 04:19