Для зарплатных клиентов «Дома.РФ» ставка может быть еще ниже: 9,5% — для новостроек, 9,6% — для вторичного жилья. Кроме того, с 6% до 5,2% будет снижена ставка по ипотеке для семей с детьми.

Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

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