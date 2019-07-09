Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит базовую ставку на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.

Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Политика Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.

Политика Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.

Авто Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.

Футбол В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

Транспорт Ливни затопили дороги Петербурга Над Северной столицей разверзлись хляби небесные. Ливень, который методично проходит с севера на юг, подтопил дороги города.

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.

Общество Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.

Политика Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами» Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.

Происшествия Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.

Армия и оружие Опубликовано видео «мгновенного уничтожения» грузовика ВСУ На одном из видеоканалов, ассоциированных с народными республиками Донбасса, появилось видео, в котором, как утверждается, запечатлено уничтожение грузовика вооруженных сил Украины.

Здоровье Пустышка и мужики Пустышки, присыпки, пеленки - взрослые мужики внимали рассказам медработников об этих атрибутах детства, кто-то писал "лекцию" на диктофон, многие конспектировали в блокнот.

Происшествия В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.

Происшествия Гандболистка сборной России погибла в Польше Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.

Теннис Определилась последняя полуфиналистка Уимблдона Последней полуфиналисткой стала чешка Барбора Стрыцова.

Наука Прекрасно сохранившееся захоронение викингов найдено в Швеции Шведские археологи недавно обнаружили в Уппсале (Швеция) два погребальных корабля викингов, один из которых прекрасно сохранился и содержит останки собаки, человека и лошади.

Экономика Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.

Армия и оружие Иран против США: война закончится адом для американцев Учитывая степень накаленности отношений между США и Ираном, сбитый беспилотник вполне мог сыграть роль эрцгерцога австрийского Франца Фердинанда.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.

Футбол Тульский «Арсенал» продлил контракт с испанцем Альваресом Тульский «Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Виктором Альваресом.

Политика В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.

Армия и оружие Международный военно-морской салон открывается в Санкт-Петербурге Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля.