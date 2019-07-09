Недвижимость
Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%Коммерсантъ 03:46
Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит базовую ставку на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.
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«Сбербанк» установил рекордно низкую ипотечную ставку для жителей Орловской области
ОрёлТаймсвчера в 03:56
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Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
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Последней полуфиналисткой стала чешка Барбора Стрыцова.
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Учитывая степень накаленности отношений между США и Ираном, сбитый беспилотник вполне мог сыграть роль эрцгерцога австрийского Франца Фердинанда.
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Компания Hyundai анонсировала премьеру новой модели.
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Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля.
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Военно-морские силы США приняли на вооружение новый беспилотный вертолет MQ-8C Fire Scout.
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Forbes представил новый рейтинг, куда вошли самые богатые жены государственных служащих и депутатов.
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