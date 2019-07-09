Недвижимость

Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%Коммерсантъ 03:46

Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит базовую ставку на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.
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«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

РБК01:32

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Российская газета05:44

Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Коммерсантъ03:46

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