Недвижимость

«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%РБК вчера в 01:32

«Дом.РФ» с 10 июля 2019 года снижает базовую ставку на первичном рынке с 10,75 до 9,7%, на вторичном — с 10,9 до 9,8%, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Для зарплатных клиентов ставка может быть ниже — 9,5% для новостроек и 9,6% — для вторичного жилья.
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Ставки по ипотеке для семей с детьми снижены до 5,2%

РИА Томсквчера в 23:52

«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

РБКвчера в 01:32

Банк ДОМ.РФ опустил ставки по ипотеке ниже 10 процентов

Российская газетавчера в 05:44

Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Коммерсантъвчера в 03:46

РБК: «Банк ДОМ.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

ТАССвчера в 03:11

Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%

Банки.рувчера в 12:47

«Сбербанк» установил рекордно низкую ипотечную ставку для жителей Орловской области

ОрёлТаймс08 июля в 03:56
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Космос

Производитель Барби выпустил куклу в честь женщины-космонавта

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Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

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Обновлено вчера в 12:18
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В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

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Шоу-бизнес

Разин пристыдил Аниту Цой за страсть к грузинской кухне

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Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие

Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле

В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих.
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Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Гаджеты

Samsung Galaxy A100 получит безрамочный экран нового поколения

Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Американский стелс-катер заметили на ходовых испытаниях

Ударный катер ВМС США в футуристическом исполнении, выполненный согласно канонам концепции «стелс», 8 июля был «пойман» во время ходовых испытаний, проходивших у побережья американского города Вирджиния-Бич.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Общество

«Росконтроль» нашел кишечную палочку в ряде марок вареников

По итогу тестирования вареники брендов «Цезарь», «Братцы вареники», «У Палыча», «Морозко», «От Ильиной» занесены в черный список «Росконтроля», а продукция «Сибирской коллекции» — в список товаров с замечаниями.
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Политика

Кремль дал прогноз по авиасообщению с Грузией

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что рано или поздно авиасообщение возобновится.
Обновлено в 05:14
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Суд Ижевска оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за оскорбление главы Удмуртии Александра Бречалова в своем Instagram, сообщили РИА Новости в управлении судебного департамента республики.
Обновлено в 04:48
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

В Крыму оценили новый законопроект Рады в отношении полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT внесение в Верховную раду законопроекта, предполагающего введение уголовной ответственности за непризнание Крыма и территорий Донбасса украинскими.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Радиоактивную АПЛ К-278 «Комсомолец» показали на видео

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 03:38
Общество

ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Политика

Власти США собираются значительно ослабить ограничения против Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа собирается значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei, пишет Financial Times.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Музыка

Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»

Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
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Авто

Тюнеры превратили «Гелендваген» в желтый вездеход

Специалисты из немецкого ателье Delta 4х4 разработали тюнинг-пакет для Mercedes-Benz G-Class нового поколения.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

Forbes составил список самых богатых чиновников и депутатов России

Журнал Forbes составил рейтинг "Власть и деньги -2019" о доходах госслужащих и депутатов.
Обновлено вчера в 03:44
Наука

В Роскосмосе представили беспилотный трактор

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Происшествия

Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти

Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Политика

Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

Радикалы «Домой в СССР» взяли в заложники мужчину в Югре

Мужчина решил стать обладателем «справки гражданина СССР» и пришел в соответствующую службу радикального движения Нижневартовска.
Обновлено в 04:58
Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
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Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
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