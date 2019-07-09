Недвижимость
Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%Коммерсантъ вчера в 03:46
Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит базовую ставку на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.
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Кино
Джордж Р. Р. Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Обновлено в 03:10
Общество
Названы марки опасных вареников
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование вареников с картофелем и грибами популярных торговых марок.
Обновлено в 02:14
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Больше всего россияне стали экономить на лекарствах от заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом.
Обновлено вчера в 20:11
Футбол
«Локомотив» не может договориться с Гилерме
Клуб и страж ворот российской сборной не могут договориться о новом контракте, а действующее соглашение истекает в конце нынешнего года.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Экономика
PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн
PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
Обновлено вчера в 13:29
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Спорт
Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины
Украинцы видят новым премьером страны главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 03:22
Экономика
Цб хочет отстранить простых граждан от акций Apple, Google и др
На обсуждениях законопроекта о категоризации инвесторов, которое проходило 9 июля, участники фондового рынка попросили регулятора разрешить особо защищаемым непрофессиональным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги, но ЦБ не согласился.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Политика
Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 71 главу районных государственных администраций в течение минувшего вторника.
Обновлено в 02:12
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома
В Чите задержали женщину по подозрению в угоне такси.
Обновлено в 02:54
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют с 13 по 20 июля
Большую кольцевую линию (БКЛ) продолжают строить на юго-западе Москвы, в связи с чем придется временно закрыть девять станций Сокольнической линии.
Обновлено 08 июля в 13:50
Экономика
Эксперты прогнозируют дефолт США в сентябре
Эксперты считают, что США могут столкнуться с неизбежным дефолтом, который ждет их уже в сентябре 2019 года из-за более низких, чем ожидалось, налоговых преступлений.
Обновлено 08 июля в 22:28
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Путешествия
Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска
Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» назвали российские курортные города с самым недорогим съемным жильем.
Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты
Android уличили в массовом сливе данных пользователей
Разработчики Android сообщили, что уже занимаются проблемой. Однако работа займет не один месяц.
Обновлено в 02:29
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Финансы
Главная речь месяца. Чего ждут рынки от выступления председателя ФРС
Процентная ставка в Соединенных Штатах в настоящее время составляет 2,5%. Еще в прошлом месяце рынок был уверен, что ФРС понизит процентную ставку сразу на 0,5%, чтобы стимулировать экономический рост.
Обновлено в 02:11
Политика
В Тбилиси ночью прошли два митинга
Обновлено вчера в 01:52