Недвижимость

Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%Коммерсантъ вчера в 03:46

Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит базовую ставку на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.
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«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
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