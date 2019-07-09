Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит базовую ставку на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.

Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем и детьми Мария Кожевникова показала фанатам редкое семейное фото с мужем и детьми.

Кино В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Общество Минюст предлагает провести в СИЗО сомнительную либерализацию Адвокаты и правозащитники обнаружили подвох в предложениях Минюста о выдаче паспортов тем обитателям СИЗО, у которых их нет и которым без этого нельзя изменить меру пресечения на более мягкую.

Общество На севере Хабаровского края введён режим ЧС из-за паводка На севере Хабаровского края, в Охотском районе, введён режим ЧС в связи с подтоплением дороги, ведущей в аэропорт Охотска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Происшествия В Ульяновске горит здание правительства Очаг локализован в 22.03, повреждена кровля на площади 20 кв. м. - Сегодня в 21.35 сработала пожарная сигнализация на пульте охраны в здании правительства региона, - написал в соцсетях Гончарук.

Финансы Курс валют на сегодня: доллар вырос Сегодня, 9 июля, курс валют говорит о том, что доллар и евро немного выросли в отношении рубля.

Общество Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко Напомним, Олег Кожемяко покинул Сахалин в сентябре прошлого года и променял область на Приморский край.

Музыка Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.

Политика Путин заявил об участии грузинских снайперов в Майдане Президент Владимир Путин знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане в 2014 году.

Шоу-бизнес Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.

Общество В столичных парках детей бесплатно научат азам предпринимательства В восьми городских парках дети и подростки смогут освоить основы предпринимательства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Шоу-бизнес Кендалл Дженнер обставила всех голливудских мачо Не обошли молчанием эту видеозапись и родные Дженнер. Так, ее сестра Ким Кардашьян написала: «Это очень здорово!».

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Армия и оружие Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.