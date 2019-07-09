Недвижимость
Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%Коммерсантъ вчера в 03:46
Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит базовую ставку на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.
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Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем и детьми
Мария Кожевникова показала фанатам редкое семейное фото с мужем и детьми.
Обновлено в 00:38
Кино
В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым
Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Минюст предлагает провести в СИЗО сомнительную либерализацию
Адвокаты и правозащитники обнаружили подвох в предложениях Минюста о выдаче паспортов тем обитателям СИЗО, у которых их нет и которым без этого нельзя изменить меру пресечения на более мягкую.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
На севере Хабаровского края введён режим ЧС из-за паводка
На севере Хабаровского края, в Охотском районе, введён режим ЧС в связи с подтоплением дороги, ведущей в аэропорт Охотска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Более 450 человек госпитализировали в Иркутской области из-за паводка
Обновлено 08 июля в 23:33
Происшествия
Число проходящих сотрудников ФСБ по делу о разбое возросло до 15
Проходящих по делу о разбое сотрудников ФСБ увеличилось до 15 человек.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:24
Авто
Орешкин за рулем Lada Xray приедет из Москвы в Тольятти
Обновлено вчера в 14:23
Здоровье
Депздрав Москвы предупредил горожан об опасности ходьбы босиком
Обновлено вчера в 04:06
Происшествия
Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Ульяновске горит здание правительства
Очаг локализован в 22.03, повреждена кровля на площади 20 кв. м. - Сегодня в 21.35 сработала пожарная сигнализация на пульте охраны в здании правительства региона, - написал в соцсетях Гончарук.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Финансы
Курс валют на сегодня: доллар вырос
Сегодня, 9 июля, курс валют говорит о том, что доллар и евро немного выросли в отношении рубля.
Обновлено вчера в 00:30
Общество
Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко
Напомним, Олег Кожемяко покинул Сахалин в сентябре прошлого года и променял область на Приморский край.
Обновлено вчера в 22:20
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Челябинской области два брата-подростка спрыгнули с моста и погибли
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Путин заявил об участии грузинских снайперов в Майдане
Президент Владимир Путин знает об участии «грузинских снайперов» в событиях на Майдане в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Пять человек госпитализированы после ДТП с двумя автобусами в Улан-Удэ
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
В столичных парках детей бесплатно научат азам предпринимательства
В восьми городских парках дети и подростки смогут освоить основы предпринимательства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:21
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Кендалл Дженнер обставила всех голливудских мачо
Не обошли молчанием эту видеозапись и родные Дженнер. Так, ее сестра Ким Кардашьян написала: «Это очень здорово!».
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Футбол
Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки, Месси — нет
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки-2019 по версии Opta.
Обновлено вчера в 02:54