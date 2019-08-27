Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБанк ДОМ.РФ вошел в двадцатку российских банков по объему капитала

Как отметили в кредитной организации, уставный капитал банка увеличен до 65 млрд рублей. Это позволило банку войти в топ-20 российских кредитных организаций по объему собственного капитала.
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Уставный капитал Банка ДОМ.РФ увеличился до 65 млрд рублей

Банки.ру07:07

Банк ДОМ.РФ вошел в двадцатку российских банков по объему капитала

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ЦБ зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии банка «Дом.РФ» на 40 млрд рублей

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