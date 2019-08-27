Экономика
ИнтерфаксБанк ДОМ.РФ вошел в двадцатку российских банков по объему капитала
Как отметили в кредитной организации, уставный капитал банка увеличен до 65 млрд рублей. Это позволило банку войти в топ-20 российских кредитных организаций по объему собственного капитала.
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Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Музыка
Ученые возобновили работу над созданием каталога традиций и обычаев народов России
Нематериальное культурное наследие представляет собой традиции, обряды и обычаи народов России, песенное искусство, а также прочие фольклорные особенности.
Будущее России. Национальные проекты 07:42
Общество
Северный флот подтвердил открытие пяти новых островов в Арктике
Гидрографическая группа Северного флота, действующая в составе комплексной экспедиции СФ на архипелаг Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов, которые раньше были замечены из космоса, сообщает пресс-служба СФ.
МИР 24 07:41
Политика
Зеленский определился с кандидатурой премьера
Собеседник, близкий к руководству партии "Слуга народа", сказал РБК, что приоритетным кандидатом на пост украинского премьера является Алексей Гончарук.
РБК 07:45
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57
Главы двух стран поднялись по приставной лестнице к кабине самолета и осмотрели ее.
ТАСС 06:43
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы
Российская газета 06:49
Кино
Определен самый популярный российский фильм XXI века
Назван самый популярный российский фильм XXI века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Кино Mail.ru".
Газета.Ru 07:37
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федером» пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика
Меркель сообщила, что саммит «нормандского формата» пройдет в Париже
Саммит «нормандского формата» (ФРГ, Франция, РФ и Украина) состоится в Париже, сообщила на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Аргументы и Факты 25 августа в 13:16
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Экономика
ФАС разрешила «Енисей капиталу» купить 50% «Трансконтейнера»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство о покупке пакета акций «Трансконтейнера» компанией «Енисей капитал», аффилированной с совладельцами Evraz Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, передает ТАСС со ссылкой на представителя службы.
Ведомости 05:09
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Технологии
В TikTok появился эффект зеленого экрана
Megaobzor.com 03:24
Происшествия
Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть
В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель РЖД.
РБК 06:49
Армия и оружие
Вслед за Шойгу на Средний Урал наведается его заместитель
Следует отметить, что 12 августа Средний Урал посетил министр обороны Сергей Шойгу.
Уралинформбюро вчера в 06:34
Происшествия
ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ
Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.
REGNUM 05:33
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донбасса
Вооруженные силы Украины обстреляли из танков село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Известия 06:08
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика
Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии расследование по MH17
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу расследование по сбитому над Донбассом борту MH17 и согласился с критикой следователей за политизированность, сообщает СБ РФ во вторник.
РИА Новости 07:27
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Российская газета 04:08
Музыка
Во вторник стартует фестиваль Rap Koktebel
Двухдневный фестиваль Rap Koktebel стартует во вторник, 27 августа, на берегу Черного моря.
РИА Новости вчера в 07:01
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Политика
100 дней президентства: чем успел запомниться Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 100-й день работы в должности.
Мойка78 05:02
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Футбол
«Шахтер» хочет выручить с продажи Тайсона 30 млн евро
ProstoProSport 07:22