Экономика
Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкойРоссийская газета вчера в 21:05
Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M. Мужчина опубликовал в соцсетях снимок банкноты достоинством 50 долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк Австралии выпустил в оборот 46 миллионов 50-долларовых купюр с ошибкой
Говорит Москвавчера в 06:25
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Политика
США арестовали судно КНДР за обход санкций
Власти Соединенных Штатов арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций против КНДР, передает ТАСС со ссылкой на американский минюст.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы в среду огласил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и его брату Кириллу, а также Александру Протасовицкому.
Обновлено 08 мая в 09:24
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может купить лидера «Ювентуса»
Лидер "Манчестер Юнайтед" перейдёт в "Пари Сен-Жермен" В текущем сезоне Дибала забил 5 голов и отдал 6 передач в 27 матчах.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Коллеги и друзья о Сергее Доренко: «Он создал новый тип журналистики»
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие
WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США
Обновлено вчера в 18:25
Гаджеты
Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300
Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено вчера в 08:41
Общество
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Китай примет ответные меры на американские пошлины
Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Происшествия
«Аэрофлот» отменил девять рейсов на Sukhoi SuperJet 100 из Шереметьево
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час
Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Кюсю.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая стала жертвой мошенников
Обновлено 08 мая в 16:00
Хоккей
Определен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Чемпионат мира стартует 10 мая в словацкой Братиславе. Сборная России проведет первую игру против Норвегии.
Обновлено 08 мая в 15:29
Происшествия
В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека
Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о своей «маленькой слабости»
Исполнительница Ольга Бузова, вернувшаяся в Россию из Дубаев ко Дню Победы, рассказала, как провела праздничный день.
Обновлено в 00:48
Политика
Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.
Обновлено в 01:29
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41