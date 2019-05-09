Экономика

Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкойРоссийская газета вчера в 21:05

Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M. Мужчина опубликовал в соцсетях снимок банкноты достоинством 50 долларов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Банк Австралии выпустил 46 миллионов купюр с опечаткой

Эхо Москвы01:18

Австралия выпустила миллионы банкнот с опечаткой

Lenta.ruвчера в 07:10

В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой

РИА Новостивчера в 02:54

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой

ТАССвчера в 04:35

Банк Австралии выпустил в оборот 46 миллионов 50-долларовых купюр с ошибкой

Говорит Москвавчера в 06:25

Банк Австралии выпустил миллионы «неграмотных» долларов

News.ruвчера в 05:11

Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии

Газета.Ruвчера в 02:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Политика

США арестовали судно КНДР за обход санкций

Власти Соединенных Штатов арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций против КНДР, передает ТАСС со ссылкой на американский минюст.
Обновлено вчера в 14:45
Хоккей

Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника

Обновлено в 01:48
Происшествия

Суд вынес приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы в среду огласил приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину и его брату Кириллу, а также Александру Протасовицкому.
Обновлено 08 мая в 09:24
Происшествия

Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко

Обновлено вчера в 15:23
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может купить лидера «Ювентуса»

Лидер "Манчестер Юнайтед" перейдёт в "Пари Сен-Жермен" В текущем сезоне Дибала забил 5 голов и отдал 6 передач в 27 матчах.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 13:48
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Коллеги и друзья о Сергее Доренко: «Он создал новый тип журналистики»

Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

Обновлено вчера в 18:25
Гаджеты

Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300

Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено вчера в 08:41
Общество

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Появилось видео с места смерти Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:58
Политика

Китай примет ответные меры на американские пошлины

Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Происшествия

«Аэрофлот» отменил девять рейсов на Sukhoi SuperJet 100 из Шереметьево

Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час

Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Кюсю.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)

В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая стала жертвой мошенников

Обновлено 08 мая в 16:00
Хоккей

Определен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Чемпионат мира стартует 10 мая в словацкой Братиславе. Сборная России проведет первую игру против Норвегии.
Обновлено 08 мая в 15:29
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о своей «маленькой слабости»

Исполнительница Ольга Бузова, вернувшаяся в Россию из Дубаев ко Дню Победы, рассказала, как провела праздничный день.
Обновлено в 00:48
Политика

Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа

На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.
Обновлено в 01:29
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Космос

Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС

Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное