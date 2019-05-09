Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкойРоссийская газета вчера в 21:05

Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M. Мужчина опубликовал в соцсетях снимок банкноты достоинством 50 долларов.

Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой

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