Экономика

Банк Англии спрогнозировал последствия Brexit без сделки
Комсомольская правда
вчера в 17:01

Банк Англии проанализировал различные сценарии выхода Великобритании из Евросоюза и оценил влияние Brexit на экономику Соединенного Королевства.
Комсомольская правдавчера в 17:01

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Великобритании предрекли экономическую катастрофу

Lenta.ru04:55

Банк Англии описал самые пессимистичные последствия Brexit

REGNUMвчера в 18:07

Банк Англии спрогнозировал последствия Brexit без сделки

Комсомольская правдавчера в 17:01

Великобритания разорится? Банк Англии прогнозирует кризис хуже 2008 из‐за Brexit

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Банк Англии допустил сильнейший спад экономики со времен Второй мировой

РБКвчера в 15:28

Банк Англии: фунт потеряет четверть стоимости при наихудшем сценарии Brexit

ТАССвчера в 14:50

В Банке Англии спрогнозировали последствия Brexit без сделки

РИА Новостивчера в 13:39
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Энергетика

Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС

«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено в 05:40
Энергетика

Нефть подешевела до уровня октября 2017 года

Стоимость февральских фьючерсов североморской Brent краткосрочно опустилась ниже отметки в $58 за баррель, минимальная зафиксированная цена составила $57,78.
Обновлено в 05:36
Экономика

Правительство не планирует увеличивать штрафы для интернет-компаний

Правительство не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний в случае несоблюдения российского законодательства, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 05:05
Экономика

Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике

Обновлено в 04:26
Экономика

Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала

Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 05:21
Экономика

АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК

"АвтоВАЗ" подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК) совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 05:31
Экономика

Сбербанк отчитался о спасении от хакеров ₽32 млрд вкладчиков

В банке сообщили, что только с начала 2018 года система фрод-мониторинга не дала мошенникам вывести со счетов вкладчиков 32 млрд руб.
Обновлено в 05:39
Экономика

Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании

Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет.
Обновлено в 04:57
Экономика

В Подмосковье планируют ввести субсидии для новых производств

Субсидирование запуска в промышленное производство новых разработок входит в планы правительства Московской области в 2019 году.
Обновлено в 05:35
Экономика

В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян

Сычев позже рассказал, что ЦБ и ФСБ в настоящее время разрабатывают для банков варианты решения проблемы соответствия установленным требованиям к защите биометрических персональных данных.
Обновлено в 04:58
Экономика

Правительство одобрило основные направления развития финансового рынка

Проект основных направлений развития финансового рынка представила в ходе заседания глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:39
Экономика

МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года

По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено в 04:57
Экономика

Отчетность с сюрпризом. Почему дорожают акции «Россетей»

В день публикации отчетности существенно выросли в цене как обыкновенные, так и привилегированные акции компании (оба типа бумаг дорожают к моменту публикации в пределах 3%).
Обновлено в 05:46
Экономика

ВЭБ поможет улучшить городскую среду в Приморье

В рамках рабочей встречи во Владивостоке администрация Приморского края заключила соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.
Обновлено в 05:21
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий выплаты по ОСАГО к натуральным и отменяющий учет износа.
Обновлено в 04:46
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