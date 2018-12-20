Финансы

Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых
ТАСС
07:25

Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Такая информация размещена на сайте Банка Англии. Сохранен и лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов, на уровне £435 млрд.
ТАСС07:25

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Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых

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Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%

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Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% и объем выкупа активов

ПРАЙМ07:09

Банк Англии оставил базовую ставку на уровне 0,75% годовых

Финмаркет07:03
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Финансы

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Министерство финансов Японии приняло решение провести экстренные консультации с центробанком Японии в связи с резким падением курсов акций на Токийской фондовой бирже.
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