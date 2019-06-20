Экономика

Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовыхТАСС 08:44

Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Такая информация размещена на сайте Банка Англии. Сохранен и лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов, на уровне £435 млрд.
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Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых и планирует постепенно ужесточать денежно-кредитную политику - ИК QBF

Финмаркет11:03

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%

Интерфакс07:32

Банк Англии оставил базовую ставку без изменений

Росбалт07:53

Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых

ТАСС08:44

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75% и объем выкупа активов

ПРАЙМ07:07

Банк Англии снизил прогноз роста на II кв, видит усиление глобальных рисков

Financial One07:41

Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне и снизил прогноз экономического роста

Вести.Финанс07:11
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Политика

Сегодня состоится прямая линия с Владимиром Владимировичем Путиным

Сегодня, 20 июня, жители нашей страны смогут задать вопросы президенту Владимиру Путину на прямой линии.
Обновлено в 01:23
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Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика

Запомнить все: в УК включат статью об осквернении памятников воинам

Минобороны разработало два законопроекта, объединенных в один пакет («Известия» ознакомились с копиями документов), где предлагает добавить в УК новую статью об ответственности за противоправные действия против «символов воинской славы России».
Обновлено в 12:35
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Политика

Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания

Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Политика

Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»

Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Общество

Варианты ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут стать индивидуальными.
Обновлено 18 июня в 22:18
Происшествия

В Москве допрашивают гей-пару по делу об изнасиловании приемного мальчика

На днях в отделение детской хирургии одной из столичных больниц поступил 12-летний мальчик Саша (имя изменено).
Обновлено в 11:22
Политика

Великобритания приостановила поставки вооружений Саудовской Аравии

Великобритания приостановила экспорт вооружений в Саудовскую Аравию на время изучения принятого Королевским апелляционным судом требования пересмотреть решение правительства о продаже оружия Эр-Рияду с учетом возможности его использования в йеменском конфликте, передает AP.
Обновлено в 11:26
Экономика

Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Бойко-Великий отверг обвинения в растрате

Василий Бойко-Великий не признал вину в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс».
Обновлено в 11:23
Политика

Трамп назвал «большой ошибкой» решение Ирана сбить беспилотник США

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «Иран совершил очень большую ошибку».
Обновлено в 10:54
Политика

Филарет восстановил Киевский патриархат

Обновлено в 10:15
Политика

Путин назвал единственный способ борьбы с ленью

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» назвал единственный возможный способ борьбы с ленью.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии

Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Политика

Зеленский оценил затраты на восстановление Донбасса в почти $11,5 млрд

Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Пособник ВСУ обнародовал видео уничтожения снайпера ополченцев

Уничтожение вражеского снайпера, который принес немало бед в последнее время.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Футбол

Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" уступил курскому "Авангарду" в контрольном матче.
Обновлено в 12:55
Интернет

Ростелеком объяснил, зачем сканирует компьютеры клиентов

Пользователь утверждает, что сайт Ростелекома сканировал по меньшей мере 14 портов из тех, которые в большинстве случаев используют различные программы, сетевые протоколы и вирусы, в том числе для удаленного управления компьютером.
Обновлено вчера в 15:23
Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
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Особый публично-правовой институт Великобритании, выполняющий функции центрального банка Соединённого королевства. Он организует работу Комитета по денежной политике, который отвечает за управление денежно-кредитной политикой страны.
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