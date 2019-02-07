Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовыхТАСС 07:44
Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Такая информация размещена на сайте Банка Англии. Сохранен и лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов, на уровне £435 млрд.
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Происшествия
Опознано тело футболиста Эмилиано Салы
В четверг спасатели извлекли тело из обломков разбившегося самолета, на борту которого, предположительно, находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.
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На «Евровидение» от России поедет Сергей Лазарев
Обновлено в 16:00
Транспорт
Источник заявил о прекращении прямого авиасообщения с Байконуром
Источник заявил, что с космодромом Байконур больше не осуществляется прямое авиационное сообщение. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие
«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»
Обновлено в 08:31
Авто
В России началось производство обновленного Nissan Qashqai
На заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовало производство нового кроссовера Qashqai.
Обновлено в 08:13
Политика
Адвокат допустил освобождение Бутиной после оглашения приговора
Суд в США может освободить россиянку Марию Бутину, обвиняемую в сговоре с целью работы иноагентом без лицензии, после оглашения приговора, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл в эфире телеканала RT, передает «РИА Новости».
Обновлено в 19:17
Интернет
Приложения крупных компаний тайно записывают данные с экранов iPhone
Как отмечают специалисты, речь идет о технологии Glassbox, при помощи которой такие крупные компании, как Air Canada, Singapore Airlines, Hotels.com, Expedia, Abercrombie & Fitch и Hollister через свои приложения отслеживают и собирают данные о поведении пользователей.
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Наука
Британские ученые выяснили, стоит ли смешивать вино с пивом
Британские ученые пришли к выводу, что употребление вина и пива в один вечер не приведет к более сильному похмелью, чем в ситуации, когда эти напитки употребляются по отдельности.
Обновлено в 19:54
Происшествия
У псковского журналиста Светланы Прокопьевой проходит обыск
Обновлено вчера в 04:26
Авто
УАЗ «Пикап» получил дополнительные опции
Обновлено в 04:38
Наука
Медики из США создали таблетку с реактивным двигателем
Таблетки со встроенным "реактивным двигателем", созданные учеными из Соединенных Штатов Америки, могут стать новым словом в технологиях адресной доставки лекарственных препаратов.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Ростове-на-Дону
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы у одного из ресторанов в Ростове-на-Дону, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 19:24
Общество
Росстандарт нашел некачественный бензин на заправках Ставрополья
Росстандарт озвучил первые итоги проверки качества бензина АИ-92.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Суд освободил от наказания экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 07:17
Кино
На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин
В реанимации одной из московских больниц 6 февраля скончался актер театра, кино и ТВ Александр Зоточкин.
Обновлено в 14:55
Общество
В России появятся народные дорожные инспекторы
Госдума в первом чтении приняла законопроект о народных инспекторах, в случае принятия которого россияне смогут снимать на фото и видео нарушения правил дорожного движения (ПДД) и отправлять материалы в полицию для оформления штрафа нарушителю, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:34
Экономика
Россия и Китай планируют открыть пункт пропуска в Амурской области
Правительство РФ одобрило решение об установлении автомобильного пункта пропуска Кани-Курган (Амурская область) - Хэйхэ (КНР), сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 24 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
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Происшествия
Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде
Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
Обновлено в 17:29
Общество
Скончался Нобелевский лауреат по химии Манфред Эйген
Обновлено в 08:48
Происшествия
Из-за сообщения о бомбе самолет вернулся в аэропорт Стокгольма
Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:59
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Авто
Audi привезет в Россию дизельный кроссовер Audi Q8
В документе указано, что модель будет приводится в движение трёхлитровым дизельным мотором с турбиной V6.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Стамбуле возросло до трех
Число погибших при обрушении жилого дома в крупнейшем городе Турции Стамбуле возросло до трех человек, еще 12 получили ранения.
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Общество
Песни Децла стали в 150 раз популярнее после его смерти
Песни хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, стали слушать в 150 раз чаще после смерти музыканта.
Обновлено в 10:35
Путешествия
Эксперты назвали самые опасные для туристов страны
Специалисты туристического поисковика провели исследования и определили самые опасные направления для путешествий.
Обновлено в 05:47