Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовыхСаминвестор08:48
Сегодня, 20 декабря 2018 года, Банк Англии (Центробанк) сохранил базовую процентную ставку без изменений, на уровне 0,75% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по кредитно-денежной политике. Решение совпало с ожиданиями аналитиков.
Саминвестор08:48
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Финансы
Международные резервы России за неделю увеличились на $1,3 млрд
На 7 декабря международные резервы составляли$463,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,3 млрд.
Обновлено в 10:24
Финансы
Пресс-конференция Путина не стала драйвером для российских индексов
Сегодняшняя конференция Владимира Путина для российского фондового рынка осталась незамеченной.
Обновлено в 11:51
Финансы
ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля
Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено в 07:44
Финансы
Центробанк Швеции впервые за 7 лет повысил ставку
Центральный банк Швеции (Riksbank) впервые с апреля 2011 года повысил базовую процентную ставку с рекордно низкой отметки минус 0,5% до минус 0,25%.
Обновлено в 06:15
Финансы
На Украине начнут публиковать информацию о должниках банков-банкротов
С марта 2019 года фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины начнет публиковать информацию о должниках обанкротившихся банков, сообщает 20 декабря УНИАН.
Обновлено в 15:26
Финансы
Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов
Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.
Обновлено в 09:23
Финансы
НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд
Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.
Обновлено в 02:55
Финансы
Бумаги «РУСАЛа» и En+ снимут санкционный дисконт
Снятие санкций с "РУСАЛа" и En+ позитивный момент для акций этих компаний.
Обновлено в 02:30
Финансы
Республика Марий Эл получила 26 млрд рублей доходов
Судя по структуре расходов, консолидированный бюджет Марий Эл остается социально ориентированным: на образование потрачено 29% бюджета, на реализацию социальной политики — 25,8%, на национальную экономику – 15,7%. Марий Эл также поддерживает города и районы республики: муниципальным образованиям переправлены межбюджетные трансферты на 7 млрд рублей, из них дотации достигли почти 1,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:59
Финансы
Bloomberg: курс доллара может обвалиться на 30%
Миллиардер и основатель крупнейшего в мире хедж-фонда считает, что курс доллара может рухнуть в результате «тройного дефицита» - дефицита бюджета, дефицита торгового баланса и дефицита счета текущих операций.
Обновлено в 07:20
Финансы
Глава Просвязьбанка оценил долю контрактов по гособоронзаказу
"Центральный банк продолжает работу по оценке качества кредитов предприятий оборонно-промышленного комплекса на балансе других банков, она пока не завершена, но с большой долей вероятности можно прогнозировать, что на баланс ПСБ первая часть кредитов перейдет уже в I квартале следующего года", – добавил Петр Фрадков.
Обновлено в 01:28
Финансы
Криптобиржа OKEx запустила бессрочные биткоин-свопы
Базирующаяся на Мальте криптобиржа OKEx запустила криптовалютный дериватив на базе биткоина, особенностью которого является отсутствие даты экспирации.
Обновлено в 04:30
Финансы
ЦБ не смог охладить рынок розничного кредитования, НЕГАТИВНО
Рост кредитов превысил наши ожидания: розничные кредиты выросли на 2,2% м/м, а в годовом сопоставлении их рост ускорился до 22,7% г/г с 22% г/г в сентябре-октябре.
Обновлено вчера в 03:00
Финансы
Несуществующие банки во Владивостоке пропадут уже в новом году
В преддверии Нового года о достижениях и возможностях единственной в своем роде корпорации журналистам рассказал управляющий региональным операционным офисом Банка "Открытие" в Приморским крае Сергей Михайлюков, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 00:17
Финансы
Кредитные организации Башкирии заработали 400 млн и потеряли 3,3 млрд
За десять месяцев этого года почти 67% кредитных организаций республики получили свыше 400 млн рублей.
Обновлено в 00:31