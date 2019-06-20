Экономика

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%Интерфакс 07:32

Банк Англии по итогам июньского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.
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Банк Англии оставил базовую ставку без изменений

Росбалт07:53

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%

Интерфакс07:32

Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%

Финмаркет07:02

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75% и объем выкупа активов

ПРАЙМ07:07

Банк Англии сохранил ставку

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Банк Англии снизил прогноз роста на II кв, видит усиление глобальных рисков

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Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне и снизил прогноз экономического роста

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