Экономика
Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%Интерфакс 07:32
Банк Англии по итогам июньского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.
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Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.
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