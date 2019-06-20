Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%Интерфакс 07:32

Банк Англии по итогам июньского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Политика Глава МВД Молдавии рассказал, как олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон.

Политика Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".

Шоу-бизнес Западные СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в четвертой беременности На днях супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с другими членами королевской семьи посетили королевские скачки Royal Ascot 2019.

Происшествия СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.

Политика Путин согласился, что россиянам стало тяжелее жить Президент прокомментировал сообщения об общем снижении доходов россиян и о том, что «жить стало тяжелее».

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Наука «Кошачья лиса»: новый вид кошек нашли на острове Корсика "Кошка-лиса", обнаруженная на острове Корсика французскими исследователями дикой природы, может быть новым видом кошачьих.

Политика Путин прокомментировал дело журналиста Голунова Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.

Политика Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.

Политика Путин ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в единое государство.

Шоу-бизнес Катрин Асси прокомментировала роман с мужем Екатерины Климовой Напомним, накануне, мужу Екатерины Климовой Геле Месхи приписали роман с Катрин, в качестве доказательства опубликовав фотографии объятий Месхи и Асси на Московском международном кинофестивале, прошедшем в столице этой весной.

Транспорт В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.

Политика Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.

Политика Путин выступил за сокращение числа арестов предпринимателей Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать число арестов предпринимателей по экономическим статьям и заменять их более мягкой мерой пресечения.

Происшествия В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.

Политика Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Футбол ФИФА может перенести место проведения ЧМ-2022 Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести место проведение чемпионата мира 2022 года по футболу из Катара в другую страну.

Политика Польша предложила соединить свой газопровод с ГТС Украины Польша готова в случае необходимости соединить свою газотранспортную систему (ГТС) с украинской, заявила представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, сообщило 19 июня издание «Зеркало недели».

Политика Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Космос Пуски по проекту OneWeb с Восточного планируют на начало 2020 года Запуски с космодрома Восточный по программе OneWeb планируют на начало 2020 года.