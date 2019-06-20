Экономика

Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%Финмаркет 07:02

Банк Англии по итогам сегодняшнего заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.
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Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых и планирует постепенно ужесточать денежно-кредитную политику - ИК QBF

Финмаркет11:03

Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых

ТАСС08:44

Банк Англии снизил прогноз роста на II кв, видит усиление глобальных рисков

Financial One07:41

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%

Интерфакс07:32

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75% и объем выкупа активов

ПРАЙМ07:07

Банк Англии оставил базовую ставку без изменений

Росбалт07:53

Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне и снизил прогноз экономического роста

Вести.Финанс07:11
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Политика

Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники

Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
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Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Семейный внедорожник начнет производить Ульяновский автозавод: в России появится дом на колесах.
Обновлено в 13:47
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Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 05:14
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Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом

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Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Обновлено в 09:45
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Интернет

Результатами поиска Google теперь можно делиться

В последней бета-версии приложения Google для Android появилась возможность делиться результатами поиска.
Обновлено в 12:50
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
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«Краснодар» объявил о переходе игрока сборной Нидерландов

Полузащитник сборной Нидерландов и "Фейенорда" Тонни де Вильена перешел в "Краснодар", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:54
Политика

На пост премьера Британии осталось два кандидата

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант вышли в финальный раунд борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьера страны, следует из результатов пятого тура голосования, в котором участвовали депутаты-тори из Палаты общин.
Обновлено в 14:09
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Общество

Детские сады Москвы начнут принимать малышей с двух лет четырех месяцев

В большинстве районов Москвы детсады принимают малышей с двух с половиной лет.
Обновлено в 13:04
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

Диетолог Марият Мухина, ранее выдавшая себя за лечащего врача Алибасова вызвала полицию, поскольку убеждена, что его в квартире удерживают силой.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Происшествия

СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора

Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено в 13:57
Политика

Российскую делегацию со скандалом выгнали из Грузии

Скандал вызвало проведение сессии МАП в зале заседаний грузинского парламента, во время которой российский депутат Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Брюсселе на железнодорожных путях обнаружили пакет со взрывчаткой

Полиция задержала неизвестного, которого подозревают в подкладывании небольшого пакета со взрывчаткой на вокзал на окраине Брюсселя.
Обновлено в 14:21
Политика

Отголоски прошлого: как зародилась Вологодская область

История возникновения Вологодской области не имеет четких временных границ.
Обновлено в 10:43
Финансы

Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС

Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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Врачей и родителей Подмосковья научат распознавать редкие болезни

Подмосковные медики и родители смогут научиться распознавать орфанные (редкие) болезни в рамках нового образовательного проекта «Поисково-спасательная орфанология».
Обновлено в 05:32
Политика

Зеленский отменил указ о введении школьной формы

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте главы государства.
Обновлено в 08:20
Кино

Эмма Уотсон показала первые кадры из фильма «Маленькие женщины»

Британская актриса Эмма Уотсон показала в своем Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины».
Обновлено в 13:44
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Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков в РФ

Кстати, более "привлекательными" угонщики считают следующие модели - LadaXray, Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3, а также "Лада Калина", Chevrolet Niva и Renault Captur.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Экономика

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление

Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
Обновлено в 06:58
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Особый публично-правовой институт Великобритании, выполняющий функции центрального банка Соединённого королевства. Он организует работу Комитета по денежной политике, который отвечает за управление денежно-кредитной политикой страны.
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