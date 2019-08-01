Финансы

Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%RT на русском 07:36

Банк Англии принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%. Об этом говорится на сайте регулятора.
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Банк Англии решил сохранить базовую ставку на уровне 0,75%

Аргументы и Факты10:11

Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% годовых

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Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%

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Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне и снизил прогнозы экономического роста

Вести.Финанс07:22

Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,75%

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Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%

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Банк Англии не изменил ставку, ухудшил прогнозы роста из-за опасений о Brexit

Financial One07:27
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Происшествия

Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии

Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
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МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири

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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза

Обновлено в 08:53
Происшествия

У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей

Обновлено в 08:12
Происшествия

Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии

В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Налоговая служба начала внеплановую проверку «Дождя»

Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку «Дождя».
Обновлено в 09:38
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
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Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.
Обновлено в 05:08
Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми

В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом

Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали после обнаружения там двух баллонов с ядовитым газом фосгеном.
Обновлено в 09:49
Общество

Россияне стали реже смотреть телевизор

Исследование показало, что сейчас информацию по ТВ получают 72% респондентов, при этом десять лет назад это значение было на уровне 94%.
Обновлено в 05:54
Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

Обновлено в 09:49
Политика

Европа захотела помирить Россию и Украину с помощью газа

Еврокомиссия предложила России и Украине заключить новый десятилетний договор по транзиту газа с начала 2020 года.
Обновлено в 10:32
Финансы

Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов

Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
Обновлено вчера в 20:15
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер

Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.
Обновлено в 05:58
Общество

На Кольцевой линии метро решили достроить станцию «Суворовская»

Обновлено в 03:19
Политика

Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата

Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика

МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР

МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Общество

Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года

В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы

Обновлено в 08:41
Финансы

Курс доллара превысил отметку 64 рубля

Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
Обновлено в 08:43
Культура

Сценарий финальной серии «Игры престолов» стал общедоступным

Сценарий финальной серии шоу "Игра престолов" выложили на сайте премии "Эмми".
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Общество

Неизменность требований к бизнесу ограничат пятью годами

Фото: iStock Министерство экономики начало обсуждение законопроекта "Об обязательных требованиях", главные положения которого заключаются в том, что без актуализации любые обязательные требования к бизнесу ограничены сроком в 5 лет, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 06:18
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Особый публично-правовой институт Великобритании, выполняющий функции центрального банка Соединённого королевства. Он организует работу Комитета по денежной политике, который отвечает за управление денежно-кредитной политикой страны.
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