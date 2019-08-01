Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%RT на русском 07:36
Банк Англии принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%. Об этом говорится на сайте регулятора.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Происшествия
Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии
Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика
МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 04:31
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Происшествия
У пассажира во Внукове изъяли котят на миллион рублей
Обновлено в 08:12
Происшествия
Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии
В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Налоговая служба начала внеплановую проверку «Дождя»
Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку «Дождя».
Обновлено в 09:38
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Баскетбол
Ланге уйдет с поста главного тренера женской сборной России
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о том, что Олаф Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России.
Обновлено в 05:08
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом
Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали после обнаружения там двух баллонов с ядовитым газом фосгеном.
Обновлено в 09:49
Общество
Россияне стали реже смотреть телевизор
Исследование показало, что сейчас информацию по ТВ получают 72% респондентов, при этом десять лет назад это значение было на уровне 94%.
Обновлено в 05:54
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 09:49
Политика
Европа захотела помирить Россию и Украину с помощью газа
Еврокомиссия предложила России и Украине заключить новый десятилетний договор по транзиту газа с начала 2020 года.
Обновлено в 10:32
Финансы
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
Обновлено вчера в 20:15
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер
Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.
Обновлено в 05:58
Политика
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата
Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика
МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР
МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы
Обновлено в 08:41
Финансы
Курс доллара превысил отметку 64 рубля
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
Обновлено в 08:43
Культура
Сценарий финальной серии «Игры престолов» стал общедоступным
Сценарий финальной серии шоу "Игра престолов" выложили на сайте премии "Эмми".
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Общество
Неизменность требований к бизнесу ограничат пятью годами
Фото: iStock Министерство экономики начало обсуждение законопроекта "Об обязательных требованиях", главные положения которого заключаются в том, что без актуализации любые обязательные требования к бизнесу ограничены сроком в 5 лет, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 06:18