Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%RT на русском 07:36
Банк Англии принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%. Об этом говорится на сайте регулятора.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Футбол
РПЛ признала Соболева лучшим игроком июля, Карпина – лучшим тренером
Лучшим игроком июля стал нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. В июле он забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.
Обновлено в 10:04
Происшествия
На севере Петербурга три человека погибли при пожаре в частном доме
В Петербурге в поселке Михайловка Выборгского района при пожаре в частном доме погибли три человека, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:02
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Энергетика
«Северный поток-2» даст первый газ до Нового года
"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал Зеле на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 07:13
Здоровье
В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
В Индии врачи удалили ребенку 526 "зубов", образовавшихся в нижней челюсти. О необычной операции сообщает издание Times of India.
Обновлено в 11:41
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР
МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Экономика
Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился
Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт.
Обновлено в 10:11
Футбол
Шюррле провел первую тренировку в составе «Спартака»
Полузащитник Андре Шюррле, подписавший контракт с московским "Спартаком", 1 августа провел первую тренировку в составе красно-белых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 10:46
Здоровье
Зуд в глазах спас британку от опухоли мозга
Британка Гурчаран Каур избежала серьезных последствий опухоли головного мозга, потому что своевременно обратилась к медикам из-за зуда в глазах.
Обновлено в 10:19
Энергетика
«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда
За семь месяцев 2019 года, с января по июль, «Газпром» добыл 294,5 млрд куб. м газа.
Обновлено в 11:20
Происшествия
На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки
В Свердловской области на реке Лозьва перевернулась лодка с двумя взрослыми и тремя детьми, говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Жителя Дагестана отправили в колонию за вербовку в ряды террористов
В вербовке граждан в ряды террористов признан виновным уроженец Казахстана, житель Дагестана Тимур Муритов.
Обновлено в 10:35
Спорт
Американская фигуристка обвинила партнера по сборной в домогательствах
Бронзовая призерка Олимпийских игр фигуристка Эшли Вагнер обвинила погибшего партнера по сборной США Джона Кафлина в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:21
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу в России
Ранее Президент РФ Владимир Путин распорядился освобождать от уплаты налогов физлиц во время ипотечных каникул.
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Политика
Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Шестилетний сын Шепелева и Фриске начал завираться
Обновлено в 11:11