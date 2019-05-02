Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставкуRT на русском 07:06
В августе 2018 года британский регулятор впервые с ноября 2017 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 0,75% с 0,5%. Ранее стало известно, что Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:31, Ашберн
Экономика
Веганское IPO. Акции производителя растительного мяса Beyond Meat в первый день торгов взлетели более чем вдвое
Компания разместила акции по $25 за штуку, и по ходу торгового дня их котировки превысили $50.
Обновлено в 14:17
Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, но ему всё ещё доверяют
Клопп в Ливерпуле уже три с половиной года, но до сих пор не завоевал ни одного трофея.
Обновлено в 04:17
Политика
На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа.
Обновлено в 14:18
Спорт
«Кузбасс» обыграл «Зенит-Казань» в первом матче финала
Обновлено в 13:19
Космос
Blue Origin провела успешный пуск ракеты New Shepard
Компания-разработчик миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный пуск ракеты New Shepard.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Политика
Лорд Баркер получил до $5 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 12:47
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом
Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.
Обновлено в 13:46
Общество
В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Политика
«Позор для города»: жесткие задержания на Невском — кому и зачем это могло быть нужно
В сети появилось видео задержания исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и координатора штаба Навального в Санкт-Петербурге Александра Шуршева.
Обновлено в 05:36
Футбол
Иванович заявил, что хочет остаться в «Зените»
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопрос о своём будущем в команде.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идёт неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 15:01
Авто
Nissan отказывается от родстера 370Z
Представители зарубежных СМИ сообщили, что специальная версия Nissan 370Z 50th Anniversary, которая была представлена на автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад, лишится кузова родстер.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри отписались от Кейт и Уильяма в инстаграме
Герцоги Сассекские отписались от всех профилей, имеющих отношение к членам королевской семьи: от аккаунтов Кейт и Уильяма @kensingtonroyal, принца Чарльза и Камиллы @clarencehouse, принцессы Евгении, принца Эндрю, и даже от аккаунта @theroyalfamily, представляющего Елизавету II и других членов королевской семьи.
Обновлено в 00:08
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Ученые выяснили, как диетическая кола влияет на лишний вес
Ученые из Великобритании опровергли теорию о том, что диетические напитки могут помочь скорректировать вес.
Обновлено в 13:20
Культура
Mortal Kombat попала в «Мировой зал славы видеоигр»
Нашумевшая в своё время игра Mortal Kombat, выпущенная в 1992 году, смогла завоевать такую популярность, что её внесли в "Мировой зал славы видеоигр".
Обновлено в 13:53
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
Чемезов: «Турция - привлекательный рынок для Су-57»
Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57 уже согласованы, сказал Чемезов.
Обновлено в 10:21
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Футбол
«Фейеноорд» сыграл благотворительный матч против 120 детей
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Политика
Пентагон отчитался о рекордном росте сексуальных преступлений
В 2018 году в американской армии было совершено более 6 тыс. сексуальных преступлений.
Обновлено в 14:21
Политика
Президенту Грузии прочат импичмент за отказ от военной базы США
Представители грузинской оппозиции пригрозили президенту страны Саломе Зурабишвили импичментом за отказ от размещения на территории Грузии военной базы США.
Обновлено в 05:02
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08