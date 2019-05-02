Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставкуRT на русском 07:06
В августе 2018 года британский регулятор впервые с ноября 2017 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 0,75% с 0,5%. Ранее стало известно, что Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:57, Ашберн
Армия и оружие
Четверо российских офицера убиты в Сирии в результате атаки боевиков
Как сообщают пользователи социальных сетей, сегодня днём на территории Сирии были убиты четверо российских офицеров.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами
Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 13:29
Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Авто
Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду
34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
На Украине гражданина Бразилии повторно приговорили к 13 годам тюрьмы за поддержку ДНР
Суд в Павлограде повторно признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях, приговорив его к 13 годам тюрьмы.
Обновлено в 13:17
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не нужно связываться
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»
"По предварительным данным, причиной произошедшего стало плохое самочувствие водителя автомобиля, потеря им управления движением", - сказал источник.
Обновлено в 13:15
Космос
SpaceX назвала возможную причину аварии при испытаниях Dragon-2
Представители компании SpaceX сообщили, что вероятной причиной аварии во время наземного испытания космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) стало срабатывание систем двигателя.
Обновлено в 13:23
Политика
Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Интернет
NetMarketShare: пользователи не спешат переходить на Windows 10
Динамика изменения уровня распространения операционных систем показывает, что несмотря на все усилия Microsoft, пользователи не торопятся переходить на Windows 10.
Обновлено в 11:49
Космос
Установлены причины Великого восточно-японского землетрясения
Установлено, что трение между пластами создает температуру, по крайней мере, в 500 градусов по Цельсию.
Обновлено вчера в 03:07
Космос
Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе
Обновлено в 12:54
Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Подлодки «Старый Оскол» и «Краснодар» отправят в Петербург на ремонт
Подводные лодки «Старый Оскол» и «Краснодар» отправят на плановый ремонт под конец 2020 года.
Обновлено в 10:19
Музыка
Billboard представил имена лучших музыкантов 2019 года
Американский журнал Billboard на церемонии вручения премии Billboard Music Awards назвал имена лучших исполнителей 2019 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:23
Игры
Ubisoft нашла способ пресечь незаконную перепродажу ключей
Возможно, и другие компании последуют этому примеру Многие покупают игры не только в сервисах вроде Steam, Epic Games Store, Origin или Uplay, но и ключи в сторонних магазинах, что иногда позволяет сэкономить.
Обновлено в 12:00
Футбол
Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Орле загорелось здание управления Россельхознадзора
В Орле произошел пожар в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23