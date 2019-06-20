Экономика
Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%Интерфакс 07:32
Банк Англии по итогам июньского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:28, Вашингтон
Политика
Путин высказался о деле Голунова
Президент России Владимир Путин дал комментарий в связи с делом журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению за хранение наркотиков.
Обновлено в 08:20
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Пассажир рейса Гуанджоу-Париж умер в Шереметьево
По данным канала, пассажирский лайнер авиакомпании China Southern Airlines приземлился в связи с резким ухудшением здоровья одного из пассажиров.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации
Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Экономика
В России пересчитают цены на отопление
С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
Обновлено в 02:06
Наука
Ученые заново идентифицировали рисунки в пустыне Наска
Ранее ученые различили и частично идентифицировали примерно 30 изображений, среди которых — рисунки птиц, цветов, паука, собаки, обезьяны и даже некоего человекоподобного «астронавта».
Обновлено в 07:50
Экономика
Путин рассказал о повышении МРОТ в России
Президент России Владимир Путин во время прямой линии напомнил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране.
Обновлено в 05:52
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным началась
В 12:00 по московскому времени началась прямая линия с Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:12
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами
Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Зеленский подписал первый закон
Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.
Обновлено в 05:57
Энергетика
В «Дружбе» снова обнаружили новое загрязнение нефти
На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Общество
Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе
Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Транспорт
В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам
Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Гоночный симулятор F1 2019 займёт 80 Гбайт на жёстком диске
Обновлено в 05:05
Здоровье
Волгоградцам рассказали, сколько воды пить в жару
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»
Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Авто
Volvo повысит в России цены на кроссовер Volvo XC40 с 1 июля
Пресс-служба компании Volvo Car Russia объявила о том, что с 1 июля текущего года версии кроссовера Volvo XC40 с дизельными агрегатами станут дороже.
Обновлено в 02:09
Авто
В Москве начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог
В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал
С момента выхода из Североморска 26 февраля отряд СФ прошел более 26 тысяч морских миль.
Обновлено 18 июня в 07:07
Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
Обновлено в 06:18