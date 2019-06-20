Экономика

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%Интерфакс 07:32

Банк Англии по итогам июньского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.
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Банк Англии оставил базовую ставку без изменений

Росбалт07:53

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%

Интерфакс07:32

Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне и снизил прогноз экономического роста

Вести.Финанс07:11

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75% и объем выкупа активов

ПРАЙМ07:07

Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%

Финмаркет07:02

Банк Англии снизил прогноз роста на II кв, видит усиление глобальных рисков

Financial One07:41

Банк Англии сохранил ставку

The Moscow Post07:32
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Политика

Путин высказался о деле Голунова

Президент России Владимир Путин дал комментарий в связи с делом журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению за хранение наркотиков.
Обновлено в 08:20
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Пассажир рейса Гуанджоу-Париж умер в Шереметьево

По данным канала, пассажирский лайнер авиакомпании China Southern Airlines приземлился в связи с резким ухудшением здоровья одного из пассажиров.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации

Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Экономика

В России пересчитают цены на отопление

С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
Обновлено в 02:06
Наука

Ученые заново идентифицировали рисунки в пустыне Наска

Ранее ученые различили и частично идентифицировали примерно 30 изображений, среди которых — рисунки птиц, цветов, паука, собаки, обезьяны и даже некоего человекоподобного «астронавта».
Обновлено в 07:50
Экономика

Путин рассказал о повышении МРОТ в России

Президент России Владимир Путин во время прямой линии напомнил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране.
Обновлено в 05:52
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным началась

В 12:00 по московскому времени началась прямая линия с Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:12
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Финансы

Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС

Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами

Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Зеленский подписал первый закон

Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.
Обновлено в 05:57
Энергетика

В «Дружбе» снова обнаружили новое загрязнение нефти

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Общество

Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе

Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Гаджеты

Гоночный симулятор F1 2019 займёт 80 Гбайт на жёстком диске

Обновлено в 05:05
Происшествия

Бывший замдиректора ФСИН получил 3,5 года тюрьмы за взяточничество

Обновлено в 08:04
Здоровье

Волгоградцам рассказали, сколько воды пить в жару

Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»

Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Авто

Volvo повысит в России цены на кроссовер Volvo XC40 с 1 июля

Пресс-служба компании Volvo Car Russia объявила о том, что с 1 июля текущего года версии кроссовера Volvo XC40 с дизельными агрегатами станут дороже.
Обновлено в 02:09
Авто

В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Экономика

РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Происшествия

СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского

Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Политика

Путин призвал чаще отпускать бизнесменов под залог

В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал

С момента выхода из Североморска 26 февраля отряд СФ прошел более 26 тысяч морских миль.
Обновлено 18 июня в 07:07
Экономика

Путин заявил о росте зарплат россиян

Среднее денежное довольствие в 2017 году составляло по стране 33,2 тыс. рублей, а в 2018 достигла почти 44-45 тыс. При этом Путин попросил зрителей, у кого зарплата ниже, не сердиться на средний показатель, уточнив, что в разных отраслях и регионах зарплаты могут значительно разниться.
Обновлено в 06:18
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Особый публично-правовой институт Великобритании, выполняющий функции центрального банка Соединённого королевства. Он организует работу Комитета по денежной политике, который отвечает за управление денежно-кредитной политикой страны.
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