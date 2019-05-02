Финансы
Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%Финмаркет вчера в 08:14
Банк Англии по итогам заседания в четверг не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%. Британский ЦБ также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($571 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.
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Фунт подешевел после повышения Банком Англии прогноза экономического роста
Profinance.ruвчера в 08:22
Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне и повысил прогноз экономического роста
Вести.Финансвчера в 07:59
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