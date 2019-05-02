Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставкуRT на русском вчера в 07:06
В августе 2018 года британский регулятор впервые с ноября 2017 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 0,75% с 0,5%. Ранее стало известно, что Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
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Фунт подешевел после повышения Банком Англии прогноза экономического роста
Profinance.ruвчера в 08:22
Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне и повысил прогноз экономического роста
Вести.Финансвчера в 07:59
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В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
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Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
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На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
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Дождливая погода и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг
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Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
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