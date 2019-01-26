Политика

Банк Англии отказал Мадуро в возвращении золотых слитков на $1,2 млрдИзвестия 21:02

Банк Англии не удовлетворит просьбу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении золотых слитков на сумму $1,2 млрд. Об этом сообщило в пятницу, 25 января, агенство Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 21:21, Ашберн
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Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Венесуэлы с 19 апреля 2013 года. В прошлом - министр иностранных дел правительства Уго Чавеса и вице-президент.
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