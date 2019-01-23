Общество
Бандиты провели урок «по понятиям» в российской школеLenta.ru 05:03
В школе села Первомайское Приморского края проводится проверка в связи с жалобами родителей на урок, который там провели местные криминальные авторитеты. Об этом сообщает агентство PrimaMedia со ссылкой на местного чиновника Петра Зубка.
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Роскомнадзор в среду снял ограничения с IP-подсети Microsoft, введенные в рамках блокировки мессенджера Telegram в России.
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Обновлено в 05:55
Общество
Бандиты провели урок «по понятиям» в российской школе
В школе села Первомайское Приморского края проводится проверка в связи с жалобами родителей на урок, который там провели местные криминальные авторитеты.
Обновлено в 05:03
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