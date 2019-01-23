Футбол

«Балтика» планирует арендовать ДавыдоваСоветский спорт 08:53

Наш тренерский штаб уверен, что он может принести команде пользу и перезагрузить карьеру.
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Давыдов может перейти в «Балтику»

Sportbox.RU06:58

«Балтика» ведёт переговоры со «Спартаком» об аренде Давыдова

Чемпионат08:38

«Балтика» ведет переговоры со «Спартаком» по аренде Давыдова

Sport24.ru08:19

Давыдов может перейти в «Балтику»

Матч ТВ06:58

«Балтика» планирует арендовать Давыдова

Советский спорт08:53
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Происшествия

Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца

Пассажира, обвиняемого в угоне самолета, арестовали на два месяца.
Обновлено в 08:44
Авто

«Яндекс» выпустил собственный бортовой компьютер для автомобилей

Обновлено в 01:13
Авто

Завод Subaru в Японии полностью остановил работу

В свою очередь в Subaru комментировать информацию не стали, ссылаясь на то, что причины возникновения дефектов еще не установлены.
Обновлено в 06:06
Авто

Представлен пикап GMC Sierra HD 2020

Хотя компания GMC и не сообщала цены на грузовик, мы ожидаем, что новая Sierra HD будет стоить более 35000 долларов или 2329246 рублей.
Обновлено в 02:09
Общество

СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах

Обновлено в 07:08
Общество

В Приморье прокуратура проверит «урок авторитетов» в школе

Обновлено в 07:28
Гаджеты

Xiaomi показала гибкий смартфон

Китайская компания Xiaomi показала прототип смартфона со складным экраном.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Авто

Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano

Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Авто

Honda готовится представить собственный электрокар в Женеве

В качестве основы был взят концептуальный электрокар Urban EV 2017 года. Судя по всему, основная концепция автомобиля переедет в серию.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729

Обновлено в 05:00
Происшествия

Задержан глава полиции подмосковного Чехова и его подчиненные

Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции, добавил он.
Обновлено в 07:43
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

Обновлено в 00:22
Происшествия

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

Обновлено вчера в 06:56
Общество

Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов

Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь

Обновлено в 07:18
Общество

Роспотребнадзор признал безвредность противогололедных реагентов

Роспотребнадзор не видит ничего плохого в использовании противогололедных реагентов.
Обновлено в 03:10
Авто

Opel показал новый фургон Vivaro

Компания Opel представила фургон Vivaro — перелицованный вариант моделей Citroen Jumpy, Peugeot Expert и Toyota ProAce.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Крыму ФСБ пришла с обысками к участникам украинского нацбатальона

Обновлено в 01:50
Авто

Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus

В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Технологии

ВКонтакте запустила каталог подкастов

Обновлено в 06:06
Технологии

Роскомнадзор разблокировал более ста тысяч IP-адресов Microsoft

Роскомнадзор снял ограничение доступа со 130 тыс. IP-адресов, принадлежащих компании Microsoft, которое было наложено в рамках блокировки мессенджера Telegram, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Москве автобус насмерть сбил пешехода на остановке

На юго-востоке Москвы автобус сбил пешехода. В результате мужчина погиб, сообщили РБК в в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 08:27
Экономика

В рейтинге богатейших британцев сменился лидер

Прежним лидером рейтинга богатейших британцев был основатель и основной владелец химического холдинга Ineos Джеймс Рэтклифф.
Обновлено в 05:44
Гаджеты

Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов

В устройстве полностью отсутствуют какие-либо отверстия, включая решетки динамиков, традиционный порт для зарядки или лоток для SIM-карты.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Поисковый самолет обнаружил обломки в районе пропажи футболиста Салы

Обновлено в 05:55
Технологии

Супертраулер заложили на Адмиралтейских верфях

На Адмиралтейских верфях сегодня заложили новый большой рыболовный траулер.
Обновлено в 05:43
Экономика

«Газпром» назвал регионы – крупнейшие должники за газ

Лидером регионов России по числу должников среди предприятий за поставленный газ является Московская область.
Обновлено в 05:52
Авто

Maserati Levante получил спецверсию Vulcano

Компания Maserati представила спецверсию кроссовера Levante — исполнение Vulcano, которое выпустят тиражом 150 экземпляров.
Обновлено вчера в 10:03
Экономика

Инфляция в России за три недели января составила 0,9%

Потребительские цены в России за неделю с 15 по 21 января выросли в среднем на 0,2%, а за период с начала года — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная сужба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 08:27
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Денис Алексеевич Давыдов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Спартака», выступающий на правах аренды за юрмальский «Спартак».
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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