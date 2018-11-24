Футбол

«Балтика» вдевятером проиграла «Сочи», «Тамбов» одолел «СКА-Хабаровск»
Sport24.ru
10:57

Сочи — Балтика
4 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
21′
Владислав Крючков
Максим Барсов
22′
Иван Миладинович
36′
37′
Руслан Магаль
51′
Максим Григорьев
Никита Саламатов
79′
Никита Саламатов
85′
Душан Лагатор
90′+3′
Сыграны очередные два матча 24-го тура ФНЛ. В Тамбове одноименный клуб принимал «СКА-Хабаровск» и добился победы (3:2). В составе «Тамбова» дубль оформил Хасан Мамтов, а еще один мяч в активе Олабирана Муйвы. У гостей дубль на счету Дмитрия Кабутова.
Sport24.ru10:57

Подробнее о событии

«Сочи» разгромил «Балтику», в матче было три удаления. «Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск»

Матч ТВ11:38

«Сочи» разгромил «Балтику», в матче было три удаления. «Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск»

Sportbox.RU11:38

«Тамбов» снова лидер, «Сочи» разгромил «Балтику» в матче с тремя удалениями

Евро-футбол.ру11:03

«Балтика» вдевятером проиграла «Сочи», «Тамбов» одолел «СКА-Хабаровск»

Sport24.ru10:57

«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в лидеры Олимп-ФНЛ

Спорт-Экспресс10:57

«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск», «Балтика» потерпела поражение в матче с «Сочи»

Чемпионат10:54

«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск»

LiveSport.ru11:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Футбол

Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядков

Обновлено в 18:15
Футбол

«Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико»

Обновлено в 18:05
Футбол

«Монако» с Головиным в составе обыграл «Кан» в чемпионате Франции

Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Кан" в 14-м туре чемпионата Франции.
Обновлено в 17:43
Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в чемпионате Италии

Туринский "Ювентус" одержал победу над СПАЛом в матче 13-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:23
Футбол

«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате

"Тоттенхэм" нанес "Челси" первое поражение в сезоне, а сам выиграл в тртий раз подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Обновлено в 16:24
Футбол

«Енисей» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Красноярский "Енисей" переиграл московское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:42
Футбол

«Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу»

«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 15:03
Футбол

«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча

«Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.
Обновлено в 16:28
Футбол

Мата провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»

В матче 13-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас".
Обновлено в 14:43
Футбол

Курбан Бердыев: «„Анжи“ использовал свою единственную возможность»

«Анжи» использовал свою единственную возможность. Команда нанесла 22 удара по воротам, но в створ только один.
Обновлено в 15:35
Футбол

Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»

23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 17:08
Футбол

Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 11:39
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 12:29
Футбол

Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»

Обновлено в 16:07
Футбол

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03
Главное