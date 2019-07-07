Футбол
«Балтика» в домашнем матче открытия сезона ФНЛ проиграла «Спартаку-2»Клопс вчера в 16:13
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Сильванус Нимели
Футболисты "Балтики" проиграли в матче открытия сезона 2019/20 ФНЛ команде "Спартак-2". Игра на стадионе "Калининград" завершилась со счётом 0:1.Начало встречи осталось за спартаковцами, и уже на 12 минуте легионер из Либерии Нимели Сильванус дальним ударом открыл счёт.
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