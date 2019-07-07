Футболисты "Балтики" проиграли в матче открытия сезона 2019/20 ФНЛ команде "Спартак-2". Игра на стадионе "Калининград" завершилась со счётом 0:1.Начало встречи осталось за спартаковцами, и уже на 12 минуте легионер из Либерии Нимели Сильванус дальним ударом открыл счёт.

Все про Спорт ру

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.

Политика Сотрудники «Рустави-2» увольняются после оскорбления Путина Ранее генеральный директор телекомпании "Рустави-2" извинился за инцидент с бранью журналиста Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина.

Авто Названы самые популярные в России иномарки до 1 млн рублей В пятерку самых популярных у россиян автомашин средней ценой от 800 тыс. до 1 млн рублей еще вошли французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 штук, стоимость — 995 тыс. рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 штук, стоимость — 952 тыс. рублей).

Политика В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2» Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».

Финансы Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9% Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Наука В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.

Экономика ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.

Политика Зеленскому поставили ультиматум из-за телемоста с Россией Депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум в связи с проведением телемоста между Россией и Украиной.

Политика Украинский суд спас выборы в Верховную Раду от срыва Ранее в ЦИК заявили, что если суд примет решение о проведении повторной жеребьевки, то выборы в Верховную Раду будут сорваны.

Политика Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Футбол Воронежский «Факел» проиграл «Торпедо» на старте нового сезона Со счетом 0:1 «Факел» 7 июля уступил в домашнем матче первого тура футбольного турнира ФНЛ столичному «Торпедо», дебютировавшему в турнире после долгого перерыва.

Политика РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Авто Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6 В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.

Политика Британия проверит утечку писем своего посла в США 7 июля стало известно, что посол Британии в США Ким Дэррок считает американского президента Дональда Трампа некомпетентным, ранимым и способным позорно закончить свой срок — об этом говорилось в конфиденциальных внутриминистерских письмах, которые он писал.

Общество Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Армия и оружие Узбекистан купит у России истребители Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Кино Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет 20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Происшествия Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23 Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.