Футболисты "Балтики" проиграли в матче открытия сезона 2019/20 ФНЛ команде "Спартак-2". Игра на стадионе "Калининград" завершилась со счётом 0:1.Начало встречи осталось за спартаковцами, и уже на 12 минуте легионер из Либерии Нимели Сильванус дальним ударом открыл счёт.

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