Футбол

«Балтика» разгромила футбольную «Мордовию»Pro Город Саранск 00:30

Матч проходил 10 августа на стадионе «Старт» «Мордовия» уступила калининградской «Балтике» в домашнем матче. Игра проходила 10 августа и завершилась со счетом 3:0.
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