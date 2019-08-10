Футбол
«Балтика» разгромила футбольную «Мордовию»Pro Город Саранск 00:30
Матч проходил 10 августа на стадионе «Старт» «Мордовия» уступила калининградской «Балтике» в домашнем матче. Игра проходила 10 августа и завершилась со счетом 3:0.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:08, Вашингтон
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