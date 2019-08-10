Футбол
«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Балтика» разгромила «Мордовию»Sport24.ru вчера в 11:55
«Балтика» разгромила «Мордовию» и набрала шесть очков. Клуб из Саранска остался в зоне вылета. «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду», оставшись с пятью баллами в активе.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:38, Вашингтон
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Кино
Идрис Эльба присоединился к актерам драмы «Бетонные ковбои»
Обновлено 09 августа в 14:40
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Парализовавший движение судов по Дону сухогруз снят с мели
Накануне вечером в Ростовской области сел на мель на реке Дон сухогруз "Цимлянск", в результате чего движение других судов по водной артерии было парализовано.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Промоутер раскрыл, почему Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Промоутер Сергей Лавров рассказал о трудностях работы с певицей Наргиз Закировой.
Обновлено 09 августа в 07:01
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол
Как «Зенит» обыграл «Динамо» в РПЛ
«Зенит» обыграл «Динамо» в матче пятого тура РПЛ.
Обновлено вчера в 15:03
Музыка
Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тыс. человек
Общее количество пострадавших от паводков в Иркутской области составило 45 тыс. человек.
Обновлено в 00:30
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети
Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.
Обновлено вчера в 13:46
Здоровье
Учёные назвали популярные овощи, которые вредят здоровью
Некоторые популярные овощи могут навредить организму, отмечают специалисты.
Обновлено вчера в 11:27
Космос
Илон Маск показал, как сохраняет обтекатель корабля после запуска
Американская компания SpaceX опубликовала кадры с последнего теста ракеты Falcon 9. На видео можно заметить, как головной обтекатель ракеты точно упал в сеть на корабле.
Обновлено 09 августа в 08:14
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Обновлено вчера в 15:15
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено вчера в 02:01
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено вчера в 05:44
Космос
Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Футбол
Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду
Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.
Обновлено вчера в 18:08
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено вчера в 11:53