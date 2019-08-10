Футбол

«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Балтика» разгромила «Мордовию»Sport24.ru вчера в 11:55

«Балтика» разгромила «Мордовию» и набрала шесть очков. Клуб из Саранска остался в зоне вылета. «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду», оставшись с пятью баллами в активе.
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Спотыкач* для «Мордовии» от футболистов «Балтики»

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Михаил Маркин: «Я благодарен всем, кто помогал мне здесь расти как футболисту»

Info-RMвчера в 13:31

«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Балтика» разгромила «Мордовию»

Sport24.ruвчера в 11:55

«Балтика» разгромила «Мордовию»

Новый Калининград.Ruвчера в 13:24

«Балтика» разгромила «Мордовию», «Нижний Новгород» обыграл «Факел»

Матч ТВвчера в 12:23

«Балтика» разгромила «Мордовию», «Текстильщик» и «Шинник» сыграли вничью

Спорт-Экспрессвчера в 12:01

«Балтика» впервые за шесть лет выиграла выездной матч с разгромным счётом

Клопсвчера в 15:27
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:38, Вашингтон
Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
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Идрис Эльба присоединился к актерам драмы «Бетонные ковбои»

Обновлено 09 августа в 14:40
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия

Парализовавший движение судов по Дону сухогруз снят с мели

Накануне вечером в Ростовской области сел на мель на реке Дон сухогруз "Цимлянск", в результате чего движение других судов по водной артерии было парализовано.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес

Промоутер раскрыл, почему Фадеев разорвал контракт с Наргиз

Промоутер Сергей Лавров рассказал о трудностях работы с певицей Наргиз Закировой.
Обновлено 09 августа в 07:01
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек

20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Общество

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол

Как «Зенит» обыграл «Динамо» в РПЛ

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче пятого тура РПЛ.
Обновлено вчера в 15:03
Музыка

Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой

Обновлено вчера в 09:25
Общество

Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тыс. человек

Общее количество пострадавших от паводков в Иркутской области составило 45 тыс. человек.
Обновлено в 00:30
Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.
Обновлено вчера в 13:46
Здоровье

Учёные назвали популярные овощи, которые вредят здоровью

Некоторые популярные овощи могут навредить организму, отмечают специалисты.
Обновлено вчера в 11:27
Космос

Илон Маск показал, как сохраняет обтекатель корабля после запуска

Американская компания SpaceX опубликовала кадры с последнего теста ракеты Falcon 9. На видео можно заметить, как головной обтекатель ракеты точно упал в сеть на корабле.
Обновлено 09 августа в 08:14
Политика

Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой

Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

Более 240 человек задержала полиция накануне в центре Москвы

Обновлено в 01:00
Наука

В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита

Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено вчера в 02:01
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено вчера в 05:44
Космос

Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию

Обновлено вчера в 21:49
Политика

Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено вчера в 09:13
Футбол

Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду

Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.
Обновлено вчера в 18:08
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева

Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено вчера в 11:53
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