Футбол
«Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым
«Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем ЛедяховымАиФ Калининград04:24
Калинингрдская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым, сообщает пресс-служба клуба. Трудовой договор расторгнут в одностороннем порядке. Также контракт прекращен с помощником Ледяхова - тренером Олегом Василенко.
АиФ Калининград04:24
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«Балтика» официально расторгла контракты с главным тренером Ледяховым и его помощником
Новый Калининград.Ru03:39
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