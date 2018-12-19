Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов покинул калининградскую команду. Клуб расторг трудовой договор c 50-летним специалистом в одностороннем порядке в соответствии с условиями, которые были предусмотрены.

«Балтика» объявила об уходе Ледяхова с поста главного тренера

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