Футбол

«Балтика» объявила об уходе Ледяхова с поста главного тренера
Чемпионат
04:13

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов покинул калининградскую команду. Клуб расторг трудовой договор c 50-летним специалистом в одностороннем порядке в соответствии с условиями, которые были предусмотрены.
Чемпионат04:13

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«Балтика» достила принципиальной договорённости с Калешиным

Чемпионат06:42

СМИ: «Балтика» достигла договоренности с тренером Калешиным

Матч ТВ05:27

«Балтика» подтвердила увольнение Ледяхова

Спорт-Экспресс04:11

СМИ: Калешин станет главным тренером «Балтики»

Советский спорт04:51

«Балтика» официально расторгла контракты с главным тренером Ледяховым и его помощником

Новый Калининград.Ru03:39

В «Балтике» официально расторгли контракт с главным тренером Ледяховым

Клопс03:51

Гендиректор «Балтики»: «Калешин претендует на пост главного тренера, но определимся в январе»

Sport24.ru06:09
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:46, Ашберн
Футбол

Виталий Мутко покидает пост президента РФС

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г.
Обновлено в 05:27
Футбол

«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»

Три футболиста «Лиона» попали в сферу трансферных интересов «Барселоны».
Обновлено в 07:22
Футбол

Кантона хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 03:56
Футбол

«Фрозиноне» назначил нового главного тренера

Клуб итальянской серии А «Фрозиноне» объявил о назначении Марко Барони новым главным тренером команды.
Обновлено в 06:17
Футбол

Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом

Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала об идеальном клубе для мужа и об ощущениях от Краснодара.
Обновлено в 07:16
Футбол

Адриано назвал самого ценного игрока «Спартака»

Форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал, кого считает самым ценным футболистом команды.
Обновлено в 03:16
Футбол

Гаттузо: «„Милан“ только щекотал защиту „Болоньи“»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвёл итоги выездного матча с "Болоньей" (0:0) в рамках 16-го тура Серии А. "Милан" безрезультатно владел мячом.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол

«Монако» претендует на Батшуайи и Далберта

Как сообщает Nice-Matin, в сферу интересов "Монако" попал нападающий "Валенсии" Миши Батшуайи, права на которого принадлежат "Челси".
Обновлено вчера в 06:40
Футбол

Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»

Бывший защитник «Бешикташа» Пепе может продолжить карьеру в Англии.
Обновлено в 04:32
Футбол

Кокорин порекомендовал всем прочитать «Графа Монте-Кристо»

Футболист посоветовал россиянам роман Александра Дюма "Граф Монте-Кристо", поскольку там рассказывается о несправедливом заточении главного героя произведения.
Обновлено в 06:03
Футбол

Селезнёв может перейти в «Малагу»

Отмечается, что руководство «Малаги» ставит главной задачей на зимнем трансферном рынке приобретение форварда с игровыми качествами, как у Селезнёва.
Обновлено в 05:15
Футбол

Гвардиола: «Моуринью не нуждается в моей поддержке»

Вас увольняют, когда результаты не очень хороши. Моуринью не нуждается в моей поддержке, он очень сильный.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол

«Челси» может заплатить за Иско 70 млн фунтов

По данным из СМИ, "Челси" нацелился на трансфер полузащитника "Реала" Иско.
Обновлено в 02:43
Футбол

СМИ: «Реал» хочет вернуть Моуринью

Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес стремится вернуть португальского специалиста, который работал в клубе в 2010-2013 годах.
Обновлено в 06:54
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Игорь Анатольевич Ледяхов
Футболист
Бывший советский и российский футболист, полузащитник; ныне - тренер. Мастер спорта СССР.
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