Футбол
«Балтика» расторгла контракт с ДядюномЧемпионат 07:08
«Балтика» и нападающий Владимир Дядюн расторгли контракт по соглашению сторон. Чуть больше года назад форвард перешёл в «Балтику» из «Ростова», а контракт был рассчитан на два года. В сезоне-2018/19 Владимир провёл за калининградский клуб 27 матчей, в которых пять раз отметился забитыми мячами.
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