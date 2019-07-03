Футбол

«Балтика» расторгла контракт с ДядюномЧемпионат 07:08

«Балтика» и нападающий Владимир Дядюн расторгли контракт по соглашению сторон. Чуть больше года назад форвард перешёл в «Балтику» из «Ростова», а контракт был рассчитан на два года. В сезоне-2018/19 Владимир провёл за калининградский клуб 27 матчей, в которых пять раз отметился забитыми мячами.
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«Балтика» расторгла контракт с Дядюном. Он может перейти в «Тобол» или «Атырау»

Sports.ru07:56

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Спорт-Экспресс06:58

«Балтика» расторгла контракт с Дядюном

РИА Новости07:53

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Sportbox.RU07:34

Дядюн покинул «Балтику» и, видимо, отправится в Казахстан

Матч ТВ07:34

«Балтика» расторгла контракт с Дядюном

Чемпионат07:08

«Балтика» расторгла контракт с Дядюном

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