Футбол
Полузащитник Алексей Пугин покинул «Балтику». Об этом сообщает официальный сайт калининградского клуба. Футболист и клуб договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2020 года.
Чемпионат16:39
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Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено в 13:11
Политика
Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Обновлено в 20:05
Происшествия
В РАН оценили сообщения о падении метеорита в Хабаровском крае
Член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель ИВЭП ДВО РАН Борис Воронов в беседе с ИА «Хабаровский край» оценил сообщения о падении метеорита в Верхнебуреинском районе.
Обновлено в 09:25
Транспорт
Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить
На платных трассах М-4 и М-11 лимит повысят до 130 километров в час на новых участках.
Обновлено в 20:59
Происшествия
Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву
Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.
Обновлено в 22:00
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено в 13:41
Политика
В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено в 17:17
Культура
Кевин Спейси записал обращение от лица героя «Карточного домика»
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
Корвет «Громкий» вошёл в состав Тихоокеанского флота
Тихоокеанский флот принял в свой состав новый корвет проекта 20380 «Громкий». Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 22:31
Космос
Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»
Обновлено в 05:36
Происшествия
При крушении вертолета в Мексике погибли известные политики
Марта Эрика Алонсо, высокопоставленный оппозиционный деятель и новый губернатор центрального штата Пуэбла, погибла вместе с мужем Рафаэлем Морено, сенатором и бывшим губернатором того же штата.
Обновлено в 20:19
Политика
Россия гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Киевом
Россия готова обеспечить поставки газа по долгосрочным контрактам в Европу при любых обстоятельствах, и даже если не удастся достигнуть договоренностей по транзиту топлива через Украину.
Обновлено в 18:43
Политика
Бутину оставили в одиночной камере, несмотря на сделку со следствием
Срок содержания пошедшей на сделку со следствием россиянки Марии Бутиной в одиночной камере в американской тюрьме в очередной раз продлен, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в США Сергей Трепелков.
Обновлено в 18:55
Политика
Санта-Клаус пролетел над Москвой и Петербургом
Санта-Клаус, продолжающий свое ежегодное кругосветное путешествие, пролетел над Москвой и Петербургом, передает в своей онлайн-трансляции Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
Обновлено в 13:35
Происшествия
Глава мордовской колонии уволен после сообщений о рабском труде женщин
Руководство исправительной колонии №14 в Мордовии отстранено от обязанностей по итогам проверки сообщений о рабском труде осуждённых женщин.
Обновлено в 08:49
Экономика
Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб
Газета, изучив картотеку суда, утверждает, что данные иски стали первыми судебными требованиями к «Первому каналу» вернуть долг по меньшей мере за последние пять лет.
Обновлено в 21:11
Происшествия
В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу пешеходов
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском городе Ливерпуль, два человека получили ранения, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 19:53
Происшествия
Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Общество
Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»
В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено в 20:22
Происшествия
Трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае
Трехлетний мальчик прошел около трех километров и самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае.
Обновлено в 11:37
Политика
Варфоломей рассказал, что «взял у Порошенко конфеты» за автокефалию
Константинопольский патриарх Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко "много конфет и шоколада" Как сообщает РИА Новости, такое заявление Варфоломей сделал в ходе встречи с детьми, которые пришли колядовать в Фанар.
Обновлено в 23:13
Происшествия
В Индонезии выросло число жертв цунами
Напомним, разрушительное цунами обрушилось на жилые дома ночью 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
СК проверит факты издевательств вожатого над детьми на Камчатке
Обновлено в 20:32
Наука
Ученые установили причину гибели шумерской цивилизации
Климатологи из Оксфордского университета установили причину внезапного исчезновения одной из древнейших цивилизаций мира — шумеров.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у Командорских островов
Обновлено в 08:39
Общество
Средний класс массово покидает Нью-Йорк
Обновлено в 21:55
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 22:01
Энергетика
Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года
Ниже 51 доллара за баррель нефть последний раз опускалась только 31 августа 2017 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:05
Экономика
«Мир» запустил сервис по оценке благонадежности клиента
Национальная система платежных карт (НСПК), оператор российской платежной системы "Мир", запустила в пилотном режиме сервис проверки благонадежности и кредитоспособности клиентов, сообщает во вторник газета "Известия".
Обновлено в 20:27