Футбол

«Балтика» предложила 11 футболистам искать новые клубы
Евро-футбол.ру
12:33

Представитель ФНЛ "Балтика" объявила об оптимизации расходов на 2019-й год, предложив сразу 11 игрокам начать самостоятельный поиск новых команд. Такое сообщение появилось на официальном сайте команды.
Евро-футбол.ру12:33

Подробнее о событии

«Балтику» покинут 11 футболистов

Sport24.ru12:40

«Балтика» предложила 11 игрокам начать самостоятельно искать новые команды

Чемпионат12:39

В ближайшее время «Балтику» должны покинуть одиннадцать футболистов

Матч ТВ12:19

«Балтика» объявила об оптимизации расходов: 11 футболистам предложено искать новые клубы

Спорт-Экспресс12:05

«Футбольная оптимизация»: Калининградская «Балтика» расстается сразу с одиннадцатью игроками

КП - Калининград08:47

«Балтика» предлагает 11 ведущим игрокам найти новую команду

Клопс08:42

«Балтика» предложила своим футболистам начать самостоятельный поиск новых команд

Новый Калининград.Ru08:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Футбол

Ещенко перенес операцию и пропустит около полугода

Обновлено в 15:39
Футбол

Маурицио Сарри: «Не знаю, как побеждать Гвардиолу»

Обновлено в 14:59
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 15:50
Футбол

Аршавин вручит награду лучшего игрока месяца Дриусси

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Обновлено в 15:47
Футбол

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Анжи»

Добавим, что на 72-й минуте в составе «Спартака» красную карточку получил Даниил Лопатин. Первенство России среди молодежных команд.
Обновлено в 13:23
Футбол

Хавбек «Ростова» награжден государственной премией Молдовы

Обновлено в 15:01
Футбол

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
Обновлено в 14:43
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отпустил травмированного Алексиса Санчеса в Чили

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес восстанавливается от травмы в Чили, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 15:30
Футбол

Мбаппе: «Рядом с Зиданом я почувствовал себя маленьким человеком»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что считает Зинедина Зидана очень большим человеком, рядом с которым сам Мбаппе чувствует себя маленьким.
Обновлено в 15:22
Футбол

Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом

Несколько игроков лондонского клуба до начала сезона провели вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку и веселящий газ.
Обновлено в 15:41
Футбол

Агент Моуринью опроверг слухи об уходе тренера из «МЮ»

Жорже Мендеш, агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, опроверг информацию о том, что специалист собирается покинуть клуб.
Обновлено в 13:33
Футбол

Президент «Мальме» скончался в возрасте 57 лет

Президент "Мальме" Хакан Джеппсон скончался в возрасте 57 лет, сообщает официальный сайт шведской команды.
Обновлено в 15:10
Футбол

«Боку Хуниорс» не признали победителем Кубка Либертадорес

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не стала признавать аргентинский клуб "Бока Хуниорс" победителем Кубка Либертадорес 2018 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Футбол

Почеттино: «Мне нравится играть на „Уэмбли“»

Обновлено в 15:17
Футбол

ПСЖ оценил Рабьо в 40 миллионов евро

Сообщается, что ПСЖ готов продать Рабьо за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах Рабьо заинтересованы два лондонских клуба.
Обновлено в 15:29
ещё по теме
Аслан Муратович Дудиев
Российский футболист
Российский футболист, игрок футбольного клуба «Балтика». Выступает на позициях защитника и полузащитника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Сергеевич Шешуков
Российский футболист
Российский футболист, опорный полузащитник клуба «Балтика». Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное