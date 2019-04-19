Футбол
«Балтика» потеряла очки с «Сибирью» и осталась в зоне вылетаСпорт-Экспресс вчера в 14:55
Станислав Причиненко
|5′
Дмитрий Захаров
|18′
|30′
Евгений Чеботару
Евгений Помазан
|30′
Станислав Причиненко
Владислав Дрогунов
|40′
|46′
Вячеслав Ларенц
Артем Коржунов
Муталип Алибеков
Максим Плопа
|46′
|58′
Антон Полюткин
|61′
Виталий Галыш
|64′
Виктор Свежов
Владимир Азаров
|72′
Виталий Галыш
Максим Житнев
Александр Саплинов
Игорь Портнягин
|74′
Никита Глушков
|76′
Владимир Дядюн
Илья Кузьмичев
|79′
|82′
Алексей Гладышев
Антон Кушнирук
Игорь Портнягин
|89′
"Балтика" сыграла вничью с "Сибирью" в матче 32-го тура Олимп-ФНЛ - 1:1. Калининградцы с 36 очками остались в зоне вылета на 16-м месте. "Сибирь" идет предпоследней с 27 очками.
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«Сибирь» сыграла вничью с «Балтикой», не сумев выиграть в седьмом матче подряд
Sport24.ruвчера в 14:53
19-летний воспитанник впервые забил за «Балтику», но она потеряла очки
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