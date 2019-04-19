«Балтика» потеряла очки с «Сибирью» и осталась в зоне вылетаСпорт-Экспресс вчера в 14:55

"Балтика" сыграла вничью с "Сибирью" в матче 32-го тура Олимп-ФНЛ - 1:1. Калининградцы с 36 очками остались в зоне вылета на 16-м месте. "Сибирь" идет предпоследней с 27 очками.

«Балтика» потеряла очки с «Сибирью» и осталась в зоне вылета

Политика Зеленский представил свою команду Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.

Политика На Северном Кавказе в 2018 году ликвидировали 64 боевика Силовики в 2018 году ликвидировали 64 боевика на территории Северо-Кавказского федерального округа, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу в Махачкале на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.

Шоу-бизнес Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.

Политика В Совфеде разъяснили порядок работы системы доменных имен в РФ Важно, что национальная система доменных имен после вступления в силу закона о безопасности рунета будет применяться всегда, а не только во время угроз, подчеркнул председатель комитета.

Происшествия В Татарстане во дворе дома взорвалась машина Взрыв произошел в пятницу в автомобиле во дворе Нижнекамска из-за находившихся в салоне кислородных баллонов, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится.

Армия и оружие Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.

Авто Toyota показала новый Toyota ProAce City Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.

Политика В Кремле сообщили о нежелании США сотрудничать с Россией Во время пресс-конференции Пескова спросили, будет ли озвучена совместная позиция президентов России и США по недопущению ядерной войны.

Происшествия В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.

Шоу-бизнес «Рыжий» из «Иванушек» прокомментировал разрыв с женой Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.

Авто Renault сертифицировал Arkana для России Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Шоу-бизнес Русские международные частушки Действо, которому предшествовала обычная процессия по красной дорожке, вышло довольно сдержанным и по продолжительности, и по торжественности, а наряду с официальными речами со сцены звучали частушки.

Космос Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.

Происшествия В Севастополе обрушилась парковка с машинами В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.

Футбол Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы» В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».

Политика Песков указал, что еще рано говорить о выдаче украинских моряков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил преждевременность разговоров о возвращении на родину украинских моряков, которые нарушили госграницу, после суда.

Игры В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6 Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.

Происшествия Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Экономика Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

Политика Лукашенко назвал дату досрочных парламентских выборов в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил провести досрочные выборы в парламент республики 7 ноября 2019 г. Очередные президентские выборы в стране состоятся осенью 2020 г.

Спорт Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой С лета 2018 года российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера, с которым выиграла бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.

Гаджеты Samsung обещает разобраться с проблемными Galaxy Fold Компания Samsung дала официальный комментарий на тему выхода из строя смартфонов Galaxy Fold.

Происшествия Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Политика Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".