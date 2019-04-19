Футбол
«Балтика» потеряла очки с «Сибирью» и осталась в зоне вылетаСпорт-Экспресс 14:55
Дмитрий Захаров
|18′
|30′
Евгений Чеботару
"Балтика" сыграла вничью с "Сибирью" в матче 32-го тура Олимп-ФНЛ - 1:1. Калининградцы с 36 очками остались в зоне вылета на 16-м месте. "Сибирь" идет предпоследней с 27 очками.
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