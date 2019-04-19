Футбол

«Балтика» потеряла очки с «Сибирью» и осталась в зоне вылетаСпорт-Экспресс 14:55

Балтика — Сибирь
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Дмитрий Захаров
18′
30′
Евгений Чеботару
"Балтика" сыграла вничью с "Сибирью" в матче 32-го тура Олимп-ФНЛ - 1:1. Калининградцы с 36 очками остались в зоне вылета на 16-м месте. "Сибирь" идет предпоследней с 27 очками.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Балтика» в домашнем матче не смогла обыграть «Сибирь»

Клопс16:17

«Балтика» сыграла вничью с «Сибирью» в матче ФНЛ

Чемпионат15:14

Олимп-ФНЛ. «Балтика» и «Сибирь» сыграли вничью

Sports.ru12:00

«Сибирь» сыграла вничью с «Балтикой», не сумев выиграть в седьмом матче подряд

Sport24.ru14:53

«Балтика» и «Сибирь» сыграли вничью

Советский спорт14:52

Руслан Магаль: «Переживает ли Саплинов, спросите у него»

Матч ТВ15:46

«Балтика» потеряла очки с «Сибирью» и осталась в зоне вылета

Спорт-Экспресс14:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Обновлено в 19:10
Политика

ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»

В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.
Обновлено в 20:54
Шоу-бизнес

Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

Официальные дилеры УАЗа уже начинают продавать новые версии знаменитой «Буханки» Комби Трофи.
Обновлено вчера в 02:47
Кино

Фильмы Альмодовара и Долана вошли в программу Каннского фестиваля

Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Похудевшая Аделина Сотникова может не есть целый день

Аделина заметно похудела, и не отрицает этого и сама.
Обновлено в 10:26
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Общество

Около 12 тыс. человек в Иркутской области остались без электроснабжения из-за непогоды

Почти 12 тыс. жителей 35 населенных пунктов Иркутской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 21:45
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика

Россия запретила ввоз с Украины нескольких видов товаров

Правительство России опубликовало перечень товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.
Обновлено в 08:30
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из РФ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление компании "Укрнафта" о грядущем коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти из РФ.
Обновлено в 18:57
Хоккей

«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.
Обновлено в 21:44
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Политика

Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено в 18:50
Общество

Жительницу Омска обязали заплатить налог на подарки от мэрии

Жительницу Омска Санию Абдуллину заставляют заплатить налог на букет и подарочные сертификаты, который ей подарила чиновница мэрии за рождение первого в 2019 году жителя города.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

Экс-замначальника «Дальспецстроя» осудили за махинации

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки о махинациях с денежными средствами государственной корпорации «Роскосмос», выделенными на строительство водозаборных сооружений космодрома Восточный.
Обновлено в 12:29
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных хэтчбеков с пробегом в России.
Обновлено в 08:51
Общество

Исследование выявило готовность россиян к сверхурочной работе

Как показало исследование, почти половина соискателей (47%) оценили заботу своих работодателей о них достаточно низко, наивысшую оценку дали лишь 5% респондентов.
Обновлено в 21:21
Политика

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Экономика

Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России

Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Здоровье

Какие правила уберегут волгоградцев от развития близорукости

Специалисты называют близорукость одним из самых распространенных нарушений зрения в современном мире.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Общество

Богач из Лондона решил доказать, что бездомные просто ленивые слабаки. Только у него не вышло

Молодой и успешный британец Кирен решил поставить эксперимент и доказать, что любой бездомный может выбраться из нищеты, найти себе работу и жилье — надо только приложить все усилия и не лениться.
Обновлено в 20:28
Наука

С помощью CRISPR создан первый двухъядерный клеточный компьютер

Обновлено в 14:37
Происшествия

Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова

Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Летчики ТОФ испытали модернизированные МиГ-31БМ

Летчики смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота выполнили первые полеты на новых модернизированных высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ.
Обновлено в 21:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное